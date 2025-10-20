Riêng ca khúc phản cảm của Jack là chưa được kiểm duyệt

Những ngày qua, lời ca trong tiết mục của Jack gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, trong sự kiện diễn ra ngày 16/10, lời ca của Jack được nhận xét là gay gắt, đáp trả anti-fan. Trong đó có câu rap: “Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng t**" bị chỉ trích là phản cảm.

Nhà thiết kế Thạch Linh - đại diện đơn vị tổ chức - nói rằng trong bản xướng âm, lời bài hát là “Lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như khán giả lan truyền trên mạng.

"Chúng tôi có đầy đủ bản nhạc xướng âm và lời bài hát. Ca khúc này mới được Jack sáng tác và dự định dành cho người hâm mộ vào ngày diễn ra chương trình. Bài hát hoàn toàn là ngẫu hứng để dành tặng người hâm mộ nên chỉ được sáng tác trước đó 5-6 ngày", nhà thiết kế Thạch Linh chia sẻ.

Phần biểu diễn của Jack trong chương trình tối 16/10 gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Đại diện ban tổ chức cho biết thêm riêng ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được gửi tới các cơ quan quản lý liên quan để kiểm duyệt. Vì đây là ca khúc "ngẫu hứng", Jack chỉ kịp gửi cho ban tổ chức. Theo đó, khi gửi kịch bản tổng thể chương trình, ban tổ chức chưa bổ sung bài hát này kèm lời bài hát gửi tới cơ quan quản lý liên quan. Có thể nói toàn bộ chương trình đã được duyệt, riêng ca khúc này chưa được duyệt vì phát sinh sau khi nộp hồ sơ.

Cụ thể, trong sự kiện tối 16/10, Jack thể hiện ngẫu hứng bài hát mới chưa được đặt tên. Một số câu từ trong bài nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm/Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý/Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu", "Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng t**" là phần lời gây tranh cãi trong bài hát.

Thông thường, cụm từ "Lào gì cũng t**" là cách nói đảo của một câu nhạy cảm, thường được sử dụng trên mạng xã hội. Cũng có khán giả cho rằng nếu câu hát của Jack là “lào gì cũng tôi” thì câu hát này không phản cảm. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, câu mà Jack sử dụng không có nghĩa, mà được biến tấu từ câu nói nổi tiếng mạng xã hội và gây hiểu lầm cho người nghe.