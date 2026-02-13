Review nóng Thỏ Ơi!!: Phim hay nhất của Trấn Thành, 1 mỹ nhân diễn đỉnh tột độ ở mọi khung hình

Vừa qua, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã có buổi họp báo ra mắt tại TP.HCM, trở thành đêm quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của showbiz Việt. Thế nhưng vượt lên trên tất cả, chất lượng của bộ phim lại là điều phủ sóng MXH khi nam nghệ sĩ đang nhận về nhiều đánh giá tích cực, nhất là về khâu diễn xuất.

Trên MXH, không ít khán giả tự tin gọi Thỏ Ơi!! là bộ phim hay nhất của Trấn thành với vai trò đạo diễn, cho thấy sự lên tay của anh so với các dự án trước. Phần kịch bản được nhận xét phát triển tốt, xào nấu thông minh và kết hợp yếu tố giật gân, 18+ một cách tinh tế. Ngoài ra, Thỏ Ơi!! còn có những đoạn twist khiến khán giả càng theo dõi càng sốc.

Các đánh giá nhận xét đây là phim ổn nhất của Trấn Thành

Sở hữu dàn cast gồm những cái tên vừa "lấn sân" diễn xuất, Thỏ Ơi!! thể hiện tốt tầm nhìn của Trấn Thành ở khía cạnh này. Văn Mai Hương là cái tên nhận nhiều lời khen nhất khi thể hiện tròn vai duyên dáng, có khí chất giống "đại minh tinh" thực thụ. Trong phim, cô vào vai Hải Lan - chị gái của Hải Linh (LyLy) có phong thái thành đạt, mạnh mẽ nhưng cũng có bi kịch hôn nhân riêng.

Văn Mai Hương nhận cơn mưa lời khen từ khán giả

Bên cạnh Văn Mai Hương, Trấn Thành và Pháp Kiều là 2 cái tên khác được đánh giá cao ở khía cạnh diễn xuất. Với Trấn Thành là sự bứt phá với một kiểu nhân vật mới, còn Pháp Kiều là sự tự nhiên, "diễn như không diễn". Còn với bộ ba LyLy - Pháo - Vĩnh Đam, "tròn trịa", "làm tốt" là những từ mà người xem dành tặng cho những ca sĩ, rapper, người mẫu lần đầu thử sức với điện ảnh.

Mặt khác, cũng có số ít khán giả cho rằng phim không quá xuất sắc nhưng khắc phục được nhiều điểm yếu của Trấn Thành ở các dự án trước, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của anh sau hành trình nửa thập kỷ làm đạo diễn điện ảnh.

Một khán giả cho phim 8/10 điểm nhờ mạch truyệt kết nối mượt, "quay xe" đỉnh

Có khán giả chấm 7 điểm vì coi giải trí ổn nhưng chưa gọi là hay

Thỏ Ơi!! là câu chuyện theo chân Hải Linh - nữ MC xinh đẹp của talkshow đình đám Chị Bờ Vai chuyên đưa ra lời khuyên cho những khách mời giấu mặt về chuyện tình yêu. Mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi Thỏ (Pháo đóng) - một nữ khách mời tiết lộ về biến cố tình cảm của cô với người đàn ông tên Kim (Trấn Thành đóng), và có liên quan đến cả Phong (Vĩnh Đam đóng) - chồng của Hải Linh. Liệu sau cùng, sự thật nào đang chờ đợi Hải Linh ở phía trước, và cô sẽ dành cho bản thân lời khuyên ra sao khi "sóng gió" chuẩn bị ập đến?

Thỏ Ơi!! chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2026.