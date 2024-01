Review giỏ quà của Hồng Phượng và Quỳnh Quỳnh nhưng lại xoá clip, Vĩnh Thích Ăn Ngon lên tiếng giải thích lý do

Mới đây, dân mạng không ngừng xôn xao về các sản phẩm giỏ quà Tết đang được bán bởi Quỳnh Quỳnh (vợ Lê Dương Bảo Lâm) và ca sĩ Hồng Phượng. Nhiều người đã thử mua và làm các clip review đăng tải lên TikTok, thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận. Tuy nhiên ngay sau đó, có một vài người đã xoá các clip review này dẫn đến những phỏng đoán với đủ mọi lý do của các cư dân mạng.

Trong số các clip review đã được xoá, TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon gây chú ý hơn hẳn.

Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng đã làm clip review giỏ quà của Quỳnh Quỳnh và Hồng Phượng nhưng lại ẩn clip ngay sau đó (Ảnh chụp màn hình)

Đã có quá nhiều đồn đoán về lý do ẩn clip của Vĩnh Thích Ăn Ngon. Và để tránh để mọi chuyện đi quá xa, nam TikToker đã chia sẻ lý do thật sự trên kênh TikTok của mình. Cụ thể, Vĩnh chia sẻ rằng do trước đó anh không tìm hiểu kỹ nên đã gây ra những hiểu lầm không đáng có, vì thế anh chàng chủ động ẩn clip. Vĩnh khẳng định rằng việc ẩn clip này là do bản thân chủ động làm chứ không có bất kì tác động nào như một số lời đồn đoán hiện nay.

Vĩnh Thích Ăn Ngon chia sẻ lý do ẩn clip (Ảnh chụp màn hình)

Vĩnh Thích Ăn Ngon là một TikToker được rất nhiều người biết đến với các clip review đồ ăn, quán xá..., đặc biệt là các clip đi mua đồ ăn của các cô chú khó khăn rồi lại mang tặng đồ ăn, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Anh chàng nhận được sự yêu mến của rất nhiều cư dân mạng bởi cách review dễ thương, chân thật và đặc biệt là tấm lòng trân quý, thường xuyên giúp đỡ mọi người của mình.

Vĩnh Thích Ăn Ngon được biết đến nhiều thông qua việc giúp đỡ mọi người (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, các câu chuyện liên quan đến giỏ quà Tết mà Quỳnh Quỳnh và Hồng Phượng bán vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.