Review du lịch cẩn thận, chu đáo, cô gái xinh đẹp nhận bão

Bài đăng chia sẻ tọa độ ngắm hoàng hôn

Du lịch Mũi Né (Phan Thiết) từ lâu đã luôn nằm trong top lựa chọn hàng đầu của hội mê xê dịch nhờ bờ biển dài xanh ngắt cùng dải cát mịn màng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một không gian cà phê vừa sở hữu tầm nhìn trọn vẹn ra đại dương, đồ uống chất lượng mà giá cả lại vừa túi tiền vẫn luôn là bài toán khó đối với nhiều du khách. Mới đây, một cô nàng cư dân "thành phố sợi chỉ" đã gây bão mạng xã hội khi tung bài review ngắn gọn, "có tâm" về một tọa độ ngắm biển tuyệt đẹp, mức giá cực kỳ bình dân.





Tọa độ ngắm biển "triệu đô" ngập tràn hơi thở thiên nhiên

Nằm ngay sát ghềnh đá tự nhiên rợp bóng mát, quán cà phê ghi điểm với du khách nhờ vị trí đắt giá hướng thẳng ra đại dương bao la. Khung cảnh tại đây mang vẻ đẹp hoang sơ và bình yên, nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá, phía xa xa là hàng trăm chiếc thuyền chài rực rỡ sắc màu đang lặng lẽ neo đậu trên mặt nước xanh ngắt.

Không gian mở ngập tràn ánh nắng cùng làn gió biển tươi mát mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối cho bất kỳ ai ghé thăm. Ngồi trên những chiếc ghế cắm trại mộc mạc đặt dọc bờ cỏ, du khách đã có thể thỏa thích bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả một góc trời biển Mũi Né.

Trải nghiệm thực tế với dịch vụ chu đáo

Không chỉ đơn thuần khoe cảnh đẹp, bài chia sẻ của cô gái còn nhận được vô số điểm cộng nhờ sự chi tiết và khách quan khi trải nghiệm thực tế. Mức giá đồ uống tại quán "mềm", rất phù hợp cho cả học sinh, sinh viên lẫn những người đi du lịch tự túc muốn tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh những thông tin hữu ích về địa điểm du lịch, sự xuất hiện của cô nàng reviewer cũng khiến bài đăng nhận về lượng tương tác khủng. Chọn cho mình outfit năng động nhưng không kém phần quyến rũ với áo cúp ngực kết hợp sơ mi buông lơi và quần jeans cá tính, cô khéo léo khoe trọn vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng mịn màng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Hàng loạt bình luận thả tim và khen ngợi đã được cư dân mạng gửi tới cô nàng. Nhiều người không chỉ ngợi khen gu thời trang sang chảnh, thần thái rạng rỡ của người đẹp mà còn nhanh tay lưu lại tọa độ này để lên kế hoạch trải nghiệm cho chuyến vi vu Mũi Né sắp tới.