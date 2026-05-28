Mới đây, hãng truyền thông Anh Reuters đã có bài viết phân tích về cục diện xung đột Nga-Ukraine hiện nay và nhận định bước ngoặt trong cuộc chiến có thể đến trong vòng sáu tháng tới.

Tờ báo này lưu ý quân Nga đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa Hè ở Donetsk và Zaporizhzhia, nhưng Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể giành lại thế chủ động nếu họ đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

“Nếu quân đội Ukraine có thể xây dựng và duy trì đà tiến công trong vài tháng, họ sẽ giành được thế chủ động trên chiến tuyến và buộc Nga phải từ bỏ kế hoạch giải phóng phần lãnh thổ cuối cùng của Donetsk”, Reuters viết.

Bài báo cho biết thêm, bước tiến của quân đội Nga tại khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt gần đây đã chậm lại do quyết định của tỷ phú Elon Musk từ chối cho Nga tiếp cận dịch vụ internet vệ tinh Starlink của ông.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung nhằm vào các hệ thống phòng không và cơ sở hậu cần của Nga, cho phép họ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa hơn nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

“Có vẻ như trong vòng 4 hoặc 5 tháng đầu năm nay, khả năng Nga sẽ mất đà trước khi các vấn đề của Ukraine trở nên nghiêm trọng sẽ tăng lên đáng kể”, cơ quan này dẫn lời John Helin, một nhà phân tích thuộc nhóm Black Bird.

Phát triển luận điểm của mình, tác giả bài báo nhấn mạnh Quân đội Nga hiện đang tiến công vào cụm pháo đài cực mạnh ở miền Đông Ukraine, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt tại thành phố Kostiantynivka có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở phía Nam hai thành trì Kramatorsk và Sloviansk.

Trong khi đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang dựa vào việc sử dụng máy bay không người lái và các hệ thống robot mặt đất để chặn bước tiến của quân Nga.

Cần phải nói thêm, ngay cả các nguồn phân tích của chính quyền Ukraine hiện cũng thừa nhận rằng khả năng phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Kostiantynivka đang trên bờ vực sụp đổ, vì thành phố về cơ bản đã bị cắt đứt nguồn cung cấp.