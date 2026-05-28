HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Reuters: Ukraine sẽ lật ngược tình thế sau 6 tháng nữa

Hoàng Yến
|

Theo hãng tin Anh Reuters, bước ngoặt của cuộc chiến sẽ đến trong sáu tháng tới, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ giành lại thế chủ động từ tay Nga.

Mới đây, hãng truyền thông Anh Reuters đã có bài viết phân tích về cục diện xung đột Nga-Ukraine hiện nay và nhận định bước ngoặt trong cuộc chiến có thể đến trong vòng sáu tháng tới.

Tờ báo này lưu ý quân Nga đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa Hè ở Donetsk và Zaporizhzhia, nhưng Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể giành lại thế chủ động nếu họ đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

“Nếu quân đội Ukraine có thể xây dựng và duy trì đà tiến công trong vài tháng, họ sẽ giành được thế chủ động trên chiến tuyến và buộc Nga phải từ bỏ kế hoạch giải phóng phần lãnh thổ cuối cùng của Donetsk”, Reuters viết.

Bài báo cho biết thêm, bước tiến của quân đội Nga tại khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt gần đây đã chậm lại do quyết định của tỷ phú Elon Musk từ chối cho Nga tiếp cận dịch vụ internet vệ tinh Starlink của ông.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm trung nhằm vào các hệ thống phòng không và cơ sở hậu cần của Nga, cho phép họ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa hơn nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

“Có vẻ như trong vòng 4 hoặc 5 tháng đầu năm nay, khả năng Nga sẽ mất đà trước khi các vấn đề của Ukraine trở nên nghiêm trọng sẽ tăng lên đáng kể”, cơ quan này dẫn lời John Helin, một nhà phân tích thuộc nhóm Black Bird.

Phát triển luận điểm của mình, tác giả bài báo nhấn mạnh Quân đội Nga hiện đang tiến công vào cụm pháo đài cực mạnh ở miền Đông Ukraine, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt tại thành phố Kostiantynivka có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở phía Nam hai thành trì Kramatorsk và Sloviansk.

Trong khi đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang dựa vào việc sử dụng máy bay không người lái và các hệ thống robot mặt đất để chặn bước tiến của quân Nga.

Cần phải nói thêm, ngay cả các nguồn phân tích của chính quyền Ukraine hiện cũng thừa nhận rằng khả năng phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Kostiantynivka đang trên bờ vực sụp đổ, vì thành phố về cơ bản đã bị cắt đứt nguồn cung cấp.

Theo Topcor.ru
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại