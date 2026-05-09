HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Reuters: UAE bí mật đưa tàu chở dầu qua eo biển Hormuz

Quỳnh Như
|

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã âm thầm điều tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng cách tắt thiết bị định vị nhằm tránh nguy cơ bị Iran tấn công.

Theo các nguồn tin trong ngành và dữ liệu vận chuyển, một số tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và đối tác mua dầu đã tắt thiết bị theo dõi vị trí để tránh những cuộc tấn công của Iran. Những chuyến hàng này chủ yếu nhằm giải phóng lượng dầu tồn đọng tại Vịnh Ba Tư sau khi xung đột Mỹ - Israel với Iran khiến hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng.

Dù khối lượng vận chuyển chỉ chiếm một phần nhỏ so với mức xuất khẩu thông thường trước chiến sự, động thái này cho thấy các nhà sản xuất và khách hàng vẫn chấp nhận rủi ro để duy trì nguồn cung dầu.

Nhiều nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh khác cũng buộc phải thay đổi chiến lược. Iraq, Kuwait và Qatar được cho là đã giảm mạnh hoạt động bán dầu hoặc hạ giá sâu để thu hút người mua. Riêng Ả Rập Xê Út ưu tiên vận chuyển qua Biển Đỏ để tránh Hormuz.

- Ảnh 1.

Hồi tháng 4, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE đã xuất khẩu được ít nhất 4 triệu thùng dầu thô Upper Zakum và 2 triệu thùng dầu thô Das thông qua bốn tàu chở dầu từ các cảng trong vùng Vịnh.

Theo các nguồn tin và dữ liệu từ Kpler cùng SynMax, số dầu này được vận chuyển bằng nhiều phương thức khác nhau, bao gồm chuyển tải từ tàu sang tàu trước khi đưa tới một nhà máy lọc dầu ở Đông Nam Á, lưu trữ tại Oman hoặc chuyển trực tiếp tới các nhà máy lọc dầu ở Hàn Quốc.

Reuters cho biết đây là lần đầu tiên hệ thống xuất khẩu này được công bố. Trong khi ADNOC từ chối bình luận về các lô hàng này.

TIN LIÊN QUAN

Iran trước đó đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng việc siết kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Theo Reuters , các biện pháp phong tỏa và căng thẳng quân sự đã khiến xuất khẩu dầu khu vực suy giảm mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng.

Dữ liệu của Kpler cho thấy ADNOC đã phải cắt giảm hơn 1 triệu thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày kể từ khi chiến sự bùng phát. Trước đó, UAE xuất khẩu trung bình khoảng 3,1 triệu thùng/ngày trong năm ngoái. Phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này là dầu Murban, được vận chuyển qua đường ống từ các mỏ nội địa tới cảng Fujairah.

Tags

UAE

tàu chở dầu

Eo biển Hormuz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Eo biển Hormuz rực lửa, Mỹ tố Iran tấn công 3 tàu khu trục hạm, Tehran đáp trả 'rắn'

Eo biển Hormuz rực lửa, Mỹ tố Iran tấn công 3 tàu khu trục hạm, Tehran đáp trả 'rắn'

00:54
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại