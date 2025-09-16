Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) đã phun vòi rồng vào các tàu Philippines gần bãi cạn Scarborough hôm 16/9 và cáo buộc Manila xâm nhập bất hợp pháp cũng như đâm vào một trong các tàu của họ, Reuters đưa tin.

Cuộc đối đầu diễn ra một tuần sau khi Trung Quốc thông qua kế hoạch biến bãi cạn thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia - động thái mà các chuyên gia quốc phòng cảnh báo sẽ là phép thử đối với phản ứng của Manila.

Người phát ngôn Cảnh sát biển Trung Quốc, ông Gan Yu, cho biết cuộc chạm trán hôm nay có sự tham gia của hơn 10 tàu Philippines, đồng thời cáo buộc các tàu này đã “xâm phạm trái phép vùng lãnh hải của bãi cạn Scarborough từ nhiều hướng khác nhau”.

Ông Gan đặc biệt chỉ trích tàu Cảnh sát biển Philippines số hiệu 3014, khẳng định tàu này đã “phớt lờ cảnh báo nghiêm túc từ phía Trung Quốc và cố tình đâm vào một tàu Cảnh sát biển Trung Quốc”.

Ông Gan tuyên bố: “Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp kiểm soát hợp pháp đối với tàu Philippines.”

Theo ông Gan, các biện pháp này bao gồm cảnh báo bằng lời nói, hạn chế tuyến đường và phun vòi rồng.

Người phát ngôn Hội đồng Hàng hải Philippines khẳng định tuyên bố của lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc là “không đúng sự thật”.

Bãi cạn Scarborough lâu nay vẫn là tâm điểm tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh. Căng thẳng âm ỉ quanh khu vực này đã dẫn đến nhiều tranh cãi ngoại giao trong những năm gần đây, nhưng chưa có sự cố nào leo thang thành xung đột vũ trang tại thực địa.

(Theo Reuters)