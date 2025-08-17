Reuters hé lộ đề xuất hòa bình mới nhất của ông Putin, nhiều điều khoản đặt ra thách thức lớn với Ukraine

Thông tin mới nhất liên quan đến các đề xuất hòa bình từ phía Nga, được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, đã được Reuters dẫn nguồn thạo tin hé lộ, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại một căn cứ không quân ở Alaska.

Theo đánh giá của Reuters, một số yêu cầu sẽ đặt ra thách thức lớn đối với giới lãnh đạo Ukraine về khả năng chấp nhận.

Loại trừ lệnh ngừng bắn

Theo đề xuất của ông Putin, các bên sẽ tìm cách tiến thẳng đến một thỏa thuận hòa bình toàn diện mà không cần áp lệnh ngừng bắn như yêu cầu của Ukraine và châu Âu.

Lệnh ngừng bắn vốn là một yêu cầu quan trọng của ông Zelensky, và cũng là điều ông Trump tìm kiếm trước khi bước vào thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với ông Putin, ông Trump đã thay đổi quan điểm.

Đăng tải trên Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một Thỏa thuận Hòa bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh, chứ không phải một Thỏa thuận Ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không duy trì được bao lâu".

Trao đổi đất đai

Nga đề xuất rằng: Kiev sẽ rút hoàn toàn khỏi các khu vực Donetsk và Luhansk ở phía đông, để đổi lấy cam kết của Nga về việc đóng băng các tiền tuyến ở khu vực phía nam Kherson và Zaporizhzhia, các nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin cũng tiết lộ, Nga sẽ sẵn sàng trả lại những vùng lãnh thổ của Ukraine mà họ đã giành quyền kiểm soát ở phía bắc Sumy và đông bắc Kharkiv.

Hiện tại, đề xuất này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Ukraine.

Công nhận Crimea

Mặc dù phía Mỹ chưa công bố, nhưng các nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Nga cũng đang tìm kiếm sự công nhận chính thức đối với chủ quyền của Nga ở Crimea, nơi Moscow sáp nhập năm 2014.

Hiện chưa rõ sự công nhận này là từ chính phủ Mỹ, hay tất cả các nước phương Tây và Ukraine.

Dỡ bỏ một phần cấm vận

Các nguồn tin cho hay, Tổng thống Nga cũng kỳ vọng sẽ được dỡ bỏ ít nhất một phần các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Liên quan đến lệnh trừng phạt, sau thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ suy xét tới việc hoãn áp thuế đối với Trung Quốc vì mua dầu của Nga.

Ukraine không được gia nhập NATO

Theo đề xuất mà Reuters nắm được, Ukraine không được gia nhập liên minh quân sự NATO. Tuy nhiên, có vẻ ông Putin sẵn sàng để Kiev nhận được một số hình thức bảo đảm an ninh. Hiện vẫn chưa rõ điều này có ý nghĩa gì trên thực tế.

Trong cuộc trao đổi sau thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết ông Trump đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và đề xuất ý tưởng về một cơ chế theo kiểu "Điều 5" bên ngoài liên minh quân sự NATO.

Gia nhập NATO là một mục tiêu chiến lược của Ukraine được ghi nhận trong hiến pháp của nước này.

Công nhận vị thế cho tiếng Nga, quyền hoạt động của Giáo hội

Nga yêu cầu công nhận vị thế chính thức cho tiếng Nga tại một số khu vực của Ukraine hoặc trên khắp Ukraine, cũng như quyền hoạt động tự do của Giáo hội Chính thống giáo Nga, các nguồn tin cho biết.

Cơ quan an ninh Ukraine cáo buộc giáo hội này ủng hộ cho hoạt động đối đầu của Nga với Ukraine, điều mà giáo hội này phủ nhận. Kiev đã thông qua luật cấm các tổ chức tôn giáo có liên hệ với Nga, mà họ coi giáo hội này là một trong số đó. Tuy nhiên, lệnh cấm này vẫn chưa được thực thi.