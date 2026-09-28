REE Energy cùng thành viên của Xuân Cầu Holdings đề xuất dự án điện gió 200 MW tại Cần Thơ

Theo thông báo của Sở Tài chính TP. Cần Thơ, liên danh Công ty Cổ phần Năng lượng XCE và Công ty TNHH Năng lượng REE nộp hồ sơ tại Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia ngày 10/9/2026. Dự án có công suất thiết kế 200 MW, dự kiến đặt tại xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước.

Sở Tài chính đã mở thời hạn để các nhà đầu tư khác nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án tại cùng địa điểm, kết thúc lúc 13 giờ 56 phút ngày 21/9. Nếu có từ hai hồ sơ hợp lệ trở lên, cơ quan này sẽ thực hiện các bước tiếp theo về chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ chưa đồng nghĩa liên danh XCE – REE đã được chọn thực hiện dự án.

Năng lượng XCE tăng vốn lên 5.100 tỷ đồng

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được công bố, Năng lượng XCE thành lập cuối năm 2021 với vốn điều lệ ban đầu 1.899 tỷ đồng. Công ty TNHH Xuân Cầu khi đó nắm 95% vốn.

Sau nhiều đợt tăng vốn, vốn điều lệ XCE đạt 5.100 tỷ đồng vào giữa tháng 9/2026.

Trên website doanh nghiệp, XCE giới thiệu mình kế thừa mảng năng lượng tái tạo từ hệ sinh thái Xuân Cầu Holdings. Công ty cho biết đang sở hữu, vận hành 390 MW điện mặt trời và điện gió; danh mục dự án hướng tới quy mô 2 GW vào năm 2030. Đây là số liệu và mục tiêu do XCE công bố.

REE đã tham gia một dự án điện gió 200 MW trong khu vực

Đối tác của XCE là REE Energy, có vốn điều lệ 10.500 tỷ đồng, là công ty con do Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh sở hữu toàn bộ. Trước đề xuất tại Vĩnh Tân, HĐQT REE đã thông qua việc để REE Energy nhận chuyển nhượng tối đa 100% cổ phần Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường nhằm thực hiện cụm nhà máy Phú Cường 1A và 1B, cũng có công suất 200 MW tại khu vực Vĩnh Châu, Sóc Trăng cũ.