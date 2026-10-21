Redmi ra mắt vòng tay thông minh giá hơn 630.000đ: Pin tới 21 ngày, màn hình 60Hz, có khung kim loại

Redmi Band 4 trang bị màn hình 1,47 inch, hỗ trợ 50 chế độ thể thao và theo dõi nhịp tim liên tục, nhưng thời lượng pin thay đổi đáng kể tùy cách sử dụng.

Màn hình 60Hz, khung viền kim loại

Xiaomi vừa ra mắt Redmi Band 4 tại Trung Quốc, bổ sung lựa chọn giá thấp cho nhóm người dùng cần theo dõi sức khỏe và vận động cơ bản. Sản phẩm có kiểu dáng vòng đeo tay với màn hình chữ nhật, kết hợp khung viền kim loại và dây đeo hướng tới sự thoải mái khi sử dụng hằng ngày.

Mặt trước là màn hình TFT kích thước 1,47 inch, độ phân giải 172 x 320 pixel, tần số quét 60Hz và độ sáng tối đa 450 nit. Bề mặt được phủ kính cong 2.5D, tạo phần mép bo nhẹ quanh màn hình.

Redmi Band 4 sử dụng tấm nền TFT thay vì AMOLED như trên Xiaomi Band 11. Với độ sáng công bố 450 nit, khả năng quan sát thực tế, đặc biệt khi sử dụng ngoài trời nắng, vẫn cần được kiểm chứng thêm.

Người dùng có thể lựa chọn hơn 100 mặt đồng hồ để thay đổi giao diện. Khả năng sử dụng dây đeo từ bên thứ ba cũng được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng cách phối, tuy nhiên Xiaomi chưa xác nhận cụ thể về tính tương thích này.

Pin tối đa 21 ngày, còn khoảng 8 ngày khi theo dõi sức khỏe liên tục

Thời lượng pin là một trong những điểm đáng chú ý của Redmi Band 4, với mức công bố lên tới 21 ngày. Tuy nhiên, con số này đạt được khi không bật theo dõi sức khỏe liên tục, vì vậy người dùng cần lưu ý điều kiện sử dụng đi kèm.

Khi bật các tính năng theo dõi sức khỏe liên tục, thời lượng pin được nêu ở mức khoảng 8 ngày. Đây là mốc phù hợp hơn để tham khảo với những người muốn thường xuyên ghi nhận dữ liệu cơ thể thay vì ưu tiên kéo dài thời gian giữa các lần sạc.

Về vận động, Redmi Band 4 hỗ trợ 50 chế độ thể thao và có khả năng theo dõi nhịp tim liên tục. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước 5ATM, đáp ứng nhu cầu tiếp xúc với mồ hôi hoặc nước bắn trong sinh hoạt và tập luyện thông thường.

Các tiện ích hằng ngày gồm điều khiển nhạc trên điện thoại và xem thông tin thời tiết. Nhóm tính năng này giúp người dùng thực hiện một số thao tác nhanh ngay trên cổ tay.

Giá mở bán khoảng 630.000đ

Redmi Band 4 có giá mở bán tại Trung Quốc là 169 CNY, tương đương khoảng 630.000đ. Với mức giá này, sản phẩm tập trung vào màn hình 60Hz, khung kim loại, các tính năng theo dõi cơ bản và thời lượng pin dài.

Mẫu vòng đeo tay được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện tại các thị trường ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, thời điểm phát hành quốc tế và giá bán tại Việt Nam hiện chưa được công bố trong thông tin ra mắt. Người dùng nếu quan tâm smartband hay smartwatch giá rẻ có thể tham khảo 1 số mẫu như Xiaomi Band 11 Active (~700.000đ), Honor Choice Watch 2i (~750.000đ), Huawei Band 10 (~900.000đ), Huafit Watch Q5 (~500.000đ).