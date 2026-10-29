Redmi bán laptop mới giá nghìn đô: Cấu hình từ Intel Core 5 320, 16GB/512GB, màn mượt hơn iPad mini OLED mới

Dòng laptop mới của Xiaomi có hai kích thước 14 và 16 inch, sử dụng bộ xử lý Intel Wildcat Lake, thiết kế vỏ nhôm và thời lượng pin được công bố lên tới 19,5 giờ làm việc.

Vỏ nhôm, trọng lượng từ 1,28kg

Xiaomi vừa giới thiệu dòng REDMI Book 2027 tại Trung Quốc với hai phiên bản màn hình 14 inch và 16 inch. Những thay đổi chính tập trung vào bộ xử lý, thiết kế và thời lượng sử dụng pin.

Cả hai phiên bản đều sử dụng hợp kim nhôm ở mặt lưng màn hình, khu vực bàn phím và mặt đáy, đồng thời có nhiều lựa chọn màu sắc. REDMI Book 14 2027 nặng khoảng 1,28kg, dày 13,95mm, trong khi bản 16 inch nặng khoảng 1,56kg và dày 14,35mm.

Bên trong máy là bộ xử lý Intel Wildcat Lake, được sản xuất trên tiến trình Intel 18A. Người dùng có hai lựa chọn gồm Core 5 320 với 6 nhân, 6 luồng, xung nhịp tối đa 4,6GHz và Core 7 350 cũng có 6 nhân, 6 luồng nhưng nâng xung nhịp tối đa lên 4,8GHz.

Cả hai bộ xử lý đều tích hợp đồ họa Intel Graphics, kết hợp bộ nhớ LPDDR5X-7467. Hệ thống tản nhiệt sử dụng hai quạt cùng ống dẫn nhiệt đường kính 10mm, được Xiaomi công bố có khả năng duy trì mức công suất hoạt động 30W.

Bản 16 inch có màn hình 120Hz, pin 72Wh

REDMI Book 16 2027 được trang bị màn hình 16 inch, tỷ lệ 16:10 và độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel. Tấm nền có tần số quét 120Hz, độ sáng 400 nit và độ phủ 100% không gian màu sRGB.

Màn hình hỗ trợ điều chỉnh độ sáng DC, đồng thời đạt các chứng nhận của TÜV Rheinland về ánh sáng xanh thấp và không nhấp nháy. Đây là những thông số đáng chú ý với người thường xuyên sử dụng laptop để đọc tài liệu, làm việc hoặc xem nội dung trong thời gian dài.

Phiên bản 16 inch sử dụng viên pin có dung lượng được giới thiệu là 72Wh, trong khi dung lượng định mức là 68,3Wh. Xiaomi công bố máy có thể đạt tối đa 19,5 giờ trong bài thử mô phỏng tác vụ văn phòng và hơn 24 giờ phát video lưu sẵn trên thiết bị.

Các con số trên là kết quả do hãng công bố, chưa phải thời lượng sử dụng thực tế đã được kiểm chứng độc lập. Thời gian hoạt động khi sử dụng hằng ngày còn phụ thuộc vào tác vụ, độ sáng màn hình và thiết lập của máy.

Về kết nối, dòng REDMI Book 2027 có hai cổng USB-C 3.2 Gen 2 đầy đủ chức năng, một cổng HDMI 2.1, hai cổng USB-A và giắc tai nghe 3,5mm. Phần mềm đi kèm gồm trợ lý Super Xiao Ai 2.0 với các tính năng AI hỗ trợ công việc, cùng khả năng liên kết và phối hợp giữa các thiết bị trong hệ sinh thái Xiaomi.

Giá từ khoảng 25,36 triệu đồng

REDMI Book 14 2027 có giá khởi điểm 6.799 nhân dân tệ (tương đương khoảng 25,36 triệu đồng) cho cấu hình Core 5 320, RAM 16GB và bộ nhớ lưu trữ 512GB. Phiên bản Core 7 350, RAM 16GB và bộ nhớ 1TB có giá 7.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 29,84 triệu đồng).

Với REDMI Book 16 2027, cấu hình Core 5 320, RAM 16GB và bộ nhớ 512GB có giá 6.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 26,11 triệu đồng). Bản Core 7 350, RAM 16GB và bộ nhớ 1TB được niêm yết ở mức 8.199 nhân dân tệ (tương đương khoảng 30,58 triệu đồng).

Hai mẫu laptop sẽ được mở bán tại Trung Quốc từ ngày 3/11. Khách hàng mua trong giai đoạn đầu được tặng kèm một pin dự phòng dung lượng 20.000mAh.