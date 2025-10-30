Rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lộ chuyện "sủng vợ"

Thông tin ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tiên Nguyễn chuẩn bị kết hôn vẫn đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, tò mò từ công chúng. Ngay sau khi clip và loạt ảnh cưới đầu tiên được hé lộ gây “bão” mạng xã hội, Tiên Nguyễn tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ thêm về sự kiện trọng đại của mình.

Hình cưới xinh lung linh của Tiên Nguyễn và chồng.

Trên trang cá nhân, cô viết: “Same city, and a whole new chapter. Thank you to the incredible London team who turned our first couple’s shoot into absolute dream.” (Tạm dịch: Cùng một thành phố, nhưng là một chương mới hoàn toàn. Cảm ơn đội ngũ tuyệt vời tại London đã biến buổi chụp đôi đầu tiên của chúng tôi thành một giấc mơ trọn vẹn.)

Cùng với dòng trạng thái này, “Đệ nhất rich kid Việt Nam” đăng kèm loạt clip hậu trường. Đáng chú ý nhất là đoạn video vỏn vẹn 6 giây ghi lại khoảnh khắc cô và chồng sắp cưới - Justin Cohan cùng chụp cảnh ăn nho. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn, màn tương tác tự nhiên, hài hước của cả hai khiến nhiều người thích thú, xem đi xem lại.

Khoảnh khắc tương tác thú vị của cặp đôi trong 6 giây gây chú ý.

Thành quả là đây. Tấm ảnh nghệ thuật cỡ này.

Nếu Tiên Nguyễn vốn nổi tiếng với hình ảnh cá tính và tràn đầy năng lượng “nữ hoàng tiệc tùng”, thì biểu cảm của Justin Cohan lại là điểm khiến dân mạng chú ý. Anh chàng nhìn vị hôn thê với ánh mắt trìu mến, nụ cười rạng rỡ và thái độ chiều chuộng thấy rõ. Dù đôi lúc còn hơi lúng túng trước ống kính, Justin vẫn biết cách phối hợp, tạo dáng ăn ý - một phần nhờ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông.

Khác với những lần xuất hiện trong công việc, buổi chụp ảnh cưới lại mang cảm xúc riêng - vừa hồi hộp, vừa chân thành. Chính sự tự nhiên ấy giúp người xem cảm nhận rõ tình cảm, sự tôn trọng và yêu chiều mà Justin dành cho Tiên Nguyễn.

Cặp đôi cũng nhận được “mưa lời khen” vì vẻ ngoài xứng đôi: cô dâu xinh đẹp, rạng rỡ - chú rể điển trai, phong độ.

Một vài khoảnh khắc khác vừa được Tiên Nguyễn hé lộ thêm.

Trước khi tung ảnh cưới lên mạng xã hội, Tiên Nguyễn hoàn toàn giữ kín chuyện tình cảm, hẹn hò. Trên mạng xã hội Instagram với hơn 253 nghìn người theo dõi, Tiên Nguyễn chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin gì về bạn trai, cô vẫn chỉ thường xuyên đăng cá nhân, công việc, cuộc sống,...

Bởi thế, lần công khai cưới này khiến nhiều người bất ngờ, tò mò. Đặc biệt là về danh tính chàng trai "nắm giữ trái tim" rich kid nổi tiếng này.

Theo tìm hiểu Theo thông tin từ Elle Italia, vị hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin Cohen, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Theo thông tin được giới thiệu công khai của Justin Cohen trên Linkedin, anh hiện là co-founder của Mirum agency và là COO của Wunderman Thompson Vietnam. Ngoài ra, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn cũng cho biết bản thân có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Mặc dù là doanh nhân có tiếng, song Justin Cohen lại rất kín tiếng. Anh khoá riêng tư tài khoản Instagram.

Hình ảnh hiếm hoi nhất được hé lộ, cũng cho thấy mối quan hệ với gia đình vợ tương lai là trong một lần Justin đã dự đám cưới của Ashleigh Huynh - người chị em họ của Tiên Nguyễn từ đầu năm 2024. Sự kiện này có sự xuất hiện của bà Lê Hồng Thuỷ Tiên và Hiếu Nguyễn, lần lượt là mẹ và em trai của Tiên Nguyễn. Điều này cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa Justin với gia đình Tiên Nguyễn.

Hình ảnh hiếm hoi của Justin - chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn

Justin và Tiên Nguyễn trong đám cưới Ashleigh Huynh (Ảnh: Vogue Australia)

Bạn bè, người thân và người hâm mộ cặp đôi dành nhiều lời chúc phúc đến Tiên Nguyễn và Justin. Bên cạnh đó, netizen cũng mong ngày được chứng kiến ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trên lễ đường.