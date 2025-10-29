Rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn giàu có và tài giỏi cỡ nào?

Sau khi bất ngờ “đánh úp” bằng bộ ảnh cưới cùng chồng Tây, Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trở thành cái tên được cho là cô dâu hot nhất hiện tại. Bởi ngoài xuất thân từ gia thế “khủng”, Tiên Nguyễn còn khiến nhiều người tò mò về chuyện tình cảm của cô và chồng sắp cưới.

Trước khi thông báo sắp kết hôn, Tiên Nguyễn hoàn toàn kín tiếng, không hé lộ mình đã có người yêu. Danh tính của chồng sắp cưới cũng không được cô nhắc tới. Điều này khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm tới con rể của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Bộ ảnh cưới sang trọng của Tiên Nguyễn và chồng sắp cưới

Theo thông tin từ Elle Italia, vị hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin Cohen, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Tìm hiểu chi tiết hơn, nhiều người biết được Justin lớn lên tại Canada và có hành trình tự thân lập nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Được biết, Justin Cohen cùng cộng sự Vũ Ly Việt đã thành lập một công ty sản xuất nội dung ở Việt Nam vào năm 2007. Thời gian đầu, Justin di chuyển qua lại giữa Vancouver, nơi đặt văn phòng đại diện của công ty và TP.HCM - nơi đặt trụ sở chính do Việt quản lý. Năm đầu tiên hoạt động, bộ đôi đã thắng giải thưởng lớn nhờ sản xuất chiến dịch online cho một thương hiệu mỹ phẩm. Agency bắt đầu từ 2 người dần tăng lên 50 người. Sau đó ký kết sáp nhập với công ty quảng cáo lớn nhất thế giới và đổi tên thành Mirum từ năm 2015.

Hình ảnh hiếm hoi của Justin - chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn

Theo thông tin được giới thiệu công khai của Justin Cohen trên Linkedin, anh hiện là co-founder của Mirum agency và là COO của Wunderman Thompson Vietnam. Ngoài ra, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn cũng cho biết bản thân có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Mặc dù là doanh nhân có tiếng trong ngành quảng cáo, sự nghiệp cũng được nhiều người ghi nhận nhưng Justin Cohen lại rất kín tiếng trong cuộc sống đời thường. Con rể của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn để Instagram riêng tư, không hoạt động nhiều trên mạng xã hội.

Cặp đôi được nhận xét xứng đôi từ ngoại hình đến sự nghiệp

Dẫu vậy, từ ngoại hình cho đến công việc, nhiều người cho rằng Tiên Nguyễn và chồng sắp cưới rất xứng đôi. Bởi cả hai đều là những doanh nhân, sở hữu sự nghiệp thành công, có nhiều dấu ấn trong các lĩnh vực.

Cho đến hiện tại, các thông tin chi tiết về đám cưới của cặp đôi vẫn chưa được hé lộ. Song, cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc phúc đến Tiên Nguyễn và Justin. Bên cạnh đó, netizen cũng mong ngày được chứng kiến ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trên lễ đường.

