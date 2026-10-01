Rẻ hơn iPhone 18 Pro Max gần 20 triệu đồng, đây là chiếc iPhone cũ đáng mua nhất lúc này

iPhone 18 Pro Max vừa mở bán với giá từ gần 42 triệu đồng, nhưng không ít người dùng Việt lại quay sang một cái tên cũ - iPhone 16 Pro Max. Sau hai năm ra mắt, chiếc iPhone này đang có giá dễ thở nhất từ trước đến nay, trong khi cấu hình vẫn đủ sức cân mọi nhu cầu.

Thời điểm cuối tháng 9, khi thế hệ iPhone mới vừa mở bán, cũng là lúc thị trường máy cũ sôi động nhất. Trong đó, iPhone 16 Pro Max nổi lên như lựa chọn đáng chú ý nhờ mức giá giảm sâu. Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ, iPhone 16 Pro Max bản 256GB cũ hiện có giá khoảng 22,8 đến 24,6 triệu đồng, bản 512GB khoảng 26 đến 27 triệu đồng, bản 1TB khoảng 27,3 đến 28,6 triệu đồng.

Mức giá thấp nhất ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ để mua chiếc iPhone này chỉ từ 22,15 triệu đồng cho bản 256GB quốc tế LL/A ngoại hình 99%. Với bản chính hãng VN/A, máy ngoại hình 95% đang được bán với giá 22,799 triệu đồng. Thậm chí, mức giá thấp nhất trên Một số hội nhóm về iPhone, giá iPhone 16 Pro Max cũ trong tháng 9 dao động khoảng 20,25 đến 24,75 triệu đồng.

So với iPhone 18 Pro Max, khoảng cách giá là rất lớn. Siêu phẩm mới của Apple có giá niêm yết tại Apple Việt Nam lần lượt là 41.999.000đ, 48.499.000đ, 61.499.000đ và 80.999.000đ cho bốn bản 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Như vậy, cùng dung lượng 256GB, chọn iPhone 16 Pro Max cũ giúp người dùng tiết kiệm gần 20 triệu đồng.

Tất nhiên, iPhone 18 Pro Max vẫn có những nâng cấp đáng giá. Máy dùng chip A20 Pro với 12GB RAM, camera chính có khẩu độ thay đổi từ f/1.5 đến f/4.0 và pin dung lượng 5.391 mAh. Tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng hàng ngày, iPhone 16 Pro Max vẫn chưa hề lép vế.

Máy sở hữu màn hình 6,9 inch độ phân giải 2868 x 1320, tần số quét 120Hz, tức cùng kích thước và độ phân giải với iPhone 18 Pro Max. Bộ khung titan giúp máy chỉ nặng 227g, nhẹ hơn đáng kể so với mức 249g của đàn em. Chip A18 Pro vẫn thuộc nhóm mạnh nhất thị trường, dư sức chiến game nặng hay dựng video. Viên pin 4.685 mAh cho thời gian phát video 33 giờ, từng là con số lâu nhất trên iPhone khi ra mắt.

Về camera, iPhone 16 Pro Max vẫn giữ bộ ba ống kính cao cấp gồm camera chính 48MP, góc siêu rộng 48MP và tele 12MP zoom quang 5x, hỗ trợ quay 4K Dolby Vision cùng định dạng ProRes. Điểm cộng quan trọng khác là máy vẫn được Apple hỗ trợ phần mềm đầy đủ, dòng iPhone 16 hiện đã chạy iOS 27, phiên bản phát hành ngày 14/9/2026.

Dù vậy, khi mua máy cũ, người dùng nên ưu tiên cửa hàng có bảo hành rõ ràng, kiểm tra kỹ phiên bản (VN/A hay quốc tế), tình trạng pin và ngoại hình trước khi xuống tiền. Với mức giá hiện tại, iPhone 16 Pro Max cũ đang là lựa chọn cực kỳ hợp lý cho những ai muốn trải nghiệm iPhone màn hình lớn, cấu hình mạnh mà không phải chi tới gần 42 triệu đồng.