Rẻ hơn đến 10 triệu, điện thoại này gây kinh ngạc vì tính năng hơn cả Galaxy S25: Màn 6.7 inch, sạc 45W

Điện thoại tầm trung ấn tượng

Theo Tech Radar, vào thời điểm các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang thay thế các lựa chọn giá rẻ bằng các thiết bị ngày càng đắt tiền hơn trong khi tính năng không quá nổi bật, dòng Galaxy A của Samsung tiếp tục đại diện cho sự cân bằng giữa giá cả phải chăng và phần cứng bền bỉ.

Galaxy A55 năm ngoái của Samsung luôn nằm trong danh sách điện thoại giá rẻ tốt nhất trên nhiều trang đánh giá uy tín, và Samsung Galaxy A56 ra mắt tới đây, tiếp tục cải thiện công thức dòng A bằng cách tích hợp các công cụ AI mới, tốc độ sạc nhanh hơn và những tinh chỉnh thiết kế.

Với những thông số và tính năng ấn tượng, cây bút Axel Metz của TechRadar khi trên tay Galaxy A56 đã cảm thấy ở khía cạnh nào đó, đây là thiết bị còn giá trị hơn cả Galaxy S25 mới ra mắt đầu năm nay.

Giống như thiết bị tiền nhiệm, Galaxy A56 có pin 5.000mAh, khả năng chống nước IP67 và thiết lập ba camera sau bao gồm ống kính chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và ống kính macro 5MP.

Về ngoại hình, mẫu máy năm nay có một số điểm khác biệt. Đầu tiên, ba camera sau được bao bọc bởi một khung viền hình viên thuốc. A56 vẫn có các cạnh nhôm phẳng, nhưng các nút nguồn và âm lượng giờ được nâng lên, thay vì nằm ngang bằng với phần còn lại của thân máy.

Samsung cũng tăng kích thước màn hình của A56. Giờ đây, màn hình của máy có kích thước 6,7 inch FHD+ (so với 6,6 inch trên A55), theo đó A56 có cùng kích thước màn hình với Galaxy S25 Plus. Người dùng cũng có độ sáng tối đa cao hơn với A56, cụ thể là 1.200 nits ở chế độ HBM và lên đến 1.900 nits dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Chắc chắn, độ sáng này không tốt bằng những chiếc điện thoại Samsung tốt nhất (Galaxy S25 có độ sáng tối đa 2.600 nits), nhưng khá tốt đối với một chiếc điện thoại tầm trung (iPhone 16e đắt tiền hơn có độ sáng tối đa là 2.000 nits).

Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự của A56 là phần mềm đi kèm. Máy sẽ đi kèm One UI 7 ngay khi xuất xưởng, trở thành điện thoại đầu tiên không phải Galaxy S25 có giao diện này và cho phép truy cập vào các tính năng như Now Bar và tùy chỉnh Màn hình chính chuyên sâu.

Các công cụ AI bao gồm Circle to Search và Object Eraser đã được nâng cấp với chức năng mới trên A56, trong khi thừa hưởng các tính năng quen thuộc khác như Custom filters, Read Aloud, và AI Select từ Galaxy S25.

A56 còn được hưởng lợi từ tính năng Auto Trim, cho phép chỉnh sửa và tạo video dựng phim chỉ bằng một nút bấm, và Best Face, về cơ bản là phiên bản Samsung của tính năng Best Take của Google.

Không chênh lệch nhiều so với Galaxy S25

Samsung cho biết các điện thoại dòng A mới của hãng sử dụng Awesome Intelligence, không phải Galaxy AI, trong khi Galaxy AI được dành riêng cho các thiết bị dòng S hàng đầu của hãng.

Tuy nhiên, một số công cụ phần mềm tồn tại trong cả hai bộ tính năng (Circle to Search và Object Eraser).

Thông điệp của Samsung rất rõ ràng. Hãng sẽ không đưa toàn bộ những tính năng "ăn tiền" vào các điện thoại giá rẻ. Nếu muốn phần mềm tốt nhất, hãy chọn mẫu dòng S. Còn Awesome Intelligence trên A56 có thể coi là Galaxy AI phiên bản rút gọn.

Tuy nhiên, Galaxy A56 lại ngang bằng với những người anh em hàng đầu về tính lâu dài. Samsung hứa hẹn sẽ cung cấp sáu năm cập nhật hệ điều hành và sáu năm cập nhật bảo mật cho sản phẩm tầm trung mới nhất của mình, đây là một cải tiến so với cam kết bốn năm dành cho A55.

Điều kinh ngạc hơn là A56 thực sự đánh bại Galaxy S25 ở một khía cạnh chính: tốc độ sạc có dây. Trong khi S25 bị kẹt với mức sạc có dây 25W, A56 đạt mức tối đa là 45W, ngang với Samsung Galaxy S25 Ultra.

Tất nhiên, vẫn còn những sự đánh đổi khác. A56 sử dụng chipset Samsung Exynos 1580, đây là một cải tiến so với 1480 của A55, nhưng vẫn còn kém xa Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bộ vi xử lý được trang bị cho hầu hết các điện thoại Android tốt nhất năm 2025.

Dung lượng RAM 8GB của A56 vẫn còn thấp, nhưng dường như là đủ cho các tính năng Awesome Intelligence của máy hoạt động.

Viền màn hình của điện thoại cũng là một dấu hiệu thể hiện rằng đây là một chiếc điện thoại tầm trung chứ không phải là thiết bị hàng đầu. A56 trông đẹp từ phía sau, nhưng lại kém sang ở mặt trước.

Tất nhiên, Galaxy S25 là điện thoại tốt hơn, nhưng điện thoại tầm trung mới nhất của Samsung tự hào có thông số kỹ thuật đủ mạnh để có thể xem xét như một thiết bị có giá trị tốt hơn.

Về giá cả, Galaxy A56 có giá 499 USD (hơn 12 triệu), tăng nhẹ so với mức giá khởi điểm 449 USD của A55 năm ngoái. Mức giá này rẻ hơn đến 10 triệu so với Galaxy S25, xét đến thông số kỹ thuật không thua kém quá xa.