Rau dại miền Tây từng bị bỏ mặc, nay thành đặc sản "hái ra tiền": Bán trên mạng tới 120.000 đồng/kg

Ở miền Tây, có một loại cây từng bị coi như "cỏ dại", mọc la liệt khắp ruộng, gần như chẳng ai quan tâm. Thế nhưng theo thời gian, ngày nay, nó bỗng trở thành món đặc sản được nhiều người săn đón - đó chính là năn bộp.

Năn bộp thường mọc tự nhiên ở nhiều vùng trũng thuộc miền Tây, đặc biệt là Cần Thơ, Cà Mau. Cọng năn suôn dài, tròn to bằng chiếc đũa bếp, màu nâu non. Người dân gọi là "năn bộp" bởi khi vỗ vào thân rỗng, nó phát ra tiếng "bộp" nghe rất vui tai. Vốn dĩ là cây dại, không cần chăm sóc, năn bộp vẫn sinh trưởng tốt, chịu được đất phèn và ngập nước - nơi mà nhiều cây trồng khác khó tồn tại.

Để ăn được năn bộp, người ta phải chọn những cọng non, sau đó cắt khúc, rồi dùng dao rọc khéo léo để lấy phần ruột non bên trong. Đây mới chính là phần ngon nhất - giòn, mát và có vị chát nhẹ. Năn ngon nhất vào mùa nước nổi, khi đồng ruộng mênh mông nước, cây phát triển mạnh, cho năng suất và chất lượng cao. Người miền Tây còn truyền nhau câu: "Muốn ăn năn phải đi sớm", bởi chỉ cần muộn sau 6h sáng, năn sẽ già, mất độ ngọt và giòn.

Cảnh người dân hái năn cũng trở thành nét đẹp lao động rất đặc trưng. Tờ mờ sáng, giữa đồng nước mênh mông, họ lội xuống ruộng, tay thoăn thoắt nhổ từng bụi năn, bó thành từng bó nhỏ. Năn sau đó được đem về, vừa để chế biến trong bữa ăn gia đình, vừa bán cho thương lái hoặc bỏ sỉ cho các chợ.

Ngày trước, năn bộp chỉ là món ăn dân dã, không ai nghĩ đến chuyện buôn bán. Nhưng nay, khi ẩm thực miền Tây ngày càng được chú ý, năn bộp bỗng trở thành "hàng hiếm". Từ chợ truyền thống cho đến các sàn thương mại điện tử, đâu đâu cũng thấy rao bán năn bộp. Giá dao động khoảng 100.000 - 120.000 đồng/kg, thậm chí nhiều nơi còn yêu cầu khách phải đặt trước vài ngày nếu muốn mua số lượng lớn.

Cái hay của năn bộp là dễ chế biến. Ngoài việc ăn sống chấm mắm kho, mắm chưng - cách ăn quen thuộc của người miền Tây - năn còn có thể muối chua, làm gỏi, xào tép, nấu canh chua hay nhúng lẩu. Cái vị giòn sần sật, ngọt xen lẫn chút chát nhẹ khiến nhiều người ăn một lần rồi nhớ mãi. Chính nhờ sự độc đáo này mà nhiều nhà hàng, quán ăn đặc sản đã đưa năn bộp vào thực đơn, phục vụ thực khách khắp nơi.

Từ một loài cỏ dại chẳng ai để mắt, nay năn bộp đã bước lên bàn ăn như một đặc sản. Không chỉ gợi ký ức dân dã của vùng miệt vườn sông nước, loại rau này còn thực sự trở thành cây "hái ra tiền" của người miền Tây, với giá bán lên tới 120.000 đồng/kg trên chợ mạng.