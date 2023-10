Ráo riết dồn tổng lực cho trận đánh lớn nhất 40 năm, Israel "rơi trúng bẫy" Hamas giăng sẵn?

Israel chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Gaza

Tờ Times of Israel cho hay, dường như không thể tránh khỏi việc Israel sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ quy mô lớn ở Gaza trong những ngày tới, có thể được coi là lớn nhất trong bốn thập kỷ.

Trước đó, tờ The New York Times ngày 15/10 dẫn lời sĩ quan Israel giấu tên tiết lộ kế hoạch tấn công ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tuần trước nhưng bị trì hoãn một phần do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trời nhiều mây khiến đội ngũ phi công và đội ngũ điều khiển máy bay không người lái gặp khó khăn trong việc yểm trợ trên không cho lực lượng bộ binh.

Ngoài bộ binh, lực lượng tấn công của Israel sẽ bao gồm xe tăng, đặc công biệt kích. Lực lượng mặt đất sẽ được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, máy bay không người lái và pháo binh bắn từ đất liền và trên biển.

Tờ Times of Israel cho biết thêm, các chỉ huy cấp cao của lực lượng mặt đất Israel thường bay qua Dải Gaza để làm quen với khu vực, qua đó cung cấp cho họ cái nhìn toàn cảnh về khu vực mà quân đội dự kiến sẽ tấn công. Các chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn quan sát từ trực thăng chiến đấu khu vực mà lực lượng bộ binh dự kiến sẽ tiến vào và tiến công trong cuộc tấn công trên bộ sắp xảy ra.

"Trách nhiệm của chúng ta bây giờ là tiến vào Gaza, đến những nơi mà Hamas đang chuẩn bị, hành động, lên kế hoạch và phát động. Tấn công ở khắp mọi nơi, mọi chỉ huy, mọi đặc vụ, phá hủy cơ sở hạ tầng", Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi nói khi đến thăm các binh sĩ ở miền nam Israel. "Tất cả gói gọn trong một từ: Chiến thắng".

Tờ New York Times đưa tin, chiến dịch của Israel sẽ tập trung vào thành phố Gaza, nơi được cho tập trung đầu não của lực lượng Hamas. Tối 14/7, Người phát ngôn IDF Daniel Hagari đã kêu gọi người dân sơ tán và cảnh báo IDF sẽ tấn công thành phố Gaza trong thời gian sớm nhất và ở phạm vi rộng.

Xe tăng Israel tập kết gần Dải Gaza. Ảnh: AP

"Gaza có thể là cạm bẫy"

Theo Business Insider, cuộc tấn công dự kiến của Israel có thể đẩy nước này vào cuộc chiến chiến đô thị khốc liệt kéo dài trong nhiều tháng trên đường phố Gaza cũng như trong mê cung đường hầm nhưng một cựu giám đốc tình báo Anh cảnh báo rằng đó là một cái bẫy.

Binh lính Israel đã được huấn luyện bổ sung về môi trường đô thị trong những ngày gần đây để giúp họ chiến đấu trong đống đổ nát của Gaza. Họ sẽ phải đối mặt với đối phương có động cơ cao đang chiến đấu trên sân nhà, cài bom nổ ven đường và đặt bẫy trong các tòa nhà.

Hamas cũng sẽ khai thác mạng lưới đường hầm rộng khắp ở phía bắc Gaza để phục kích lực lượng Israel từ phía sau.

Trong cuộc họp nội các khẩn cấp tại trụ sở quân sự ở Tel Aviv hôm 15/10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel hiện đã sẵn sàng "tiêu diệt Hamas" ở Gaza.

"Hamas nghĩ rằng chúng ta sẽ bị tiêu diệt nhưng chính chúng ta sẽ tiêu diệt Hamas", Thủ tướng Israel nói.

Nhưng Alex Younger, cựu Giám đốc cơ quan tình báo MI6 Anh nói với BBC rằng Hamas có thể đã có ý định dụ Israel vào một cuộc tấn công tốn kém trên bộ.

"Bạn không nên làm những gì kẻ thù muốn bạn làm", ông Younger nói. "Và thực sự rõ ràng là Hamas về cơ bản đang đặt một cái bẫy đối với Israel".

Bởi theo ông, sự kéo dài về quy mô và cường độ của cuộc xung đột cùng sự mất mát không thể tránh khỏi của những sinh mạng vô tội sẽ dẫn đến tình trạng cực đoan hóa xảy ra sau đó. Điều này sẽ gây áp lực cho các đồng minh và đối tác của Israel trong khu vực.