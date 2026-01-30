Rao ‘nhà di động’ từng của Ngọc Trinh giá hơn 800 triệu đồng, người bán cho biết mua mới hơn 2 tỷ, lăn bánh chỉ 5.000km

Một chiếc Gaz Gazelle Next được độ hoán cải theo phong cách motorhome đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá hơn 800 triệu đồng. Người bán cho biết chiếc xe này nếu mua mới sẽ tiêu tốn hơn 2 tỷ đồng.

Đặc biệt hơn, người bán tiết lộ chủ nhân cũ của chiếc Gaz Gazelle Next độ motorhome này chính là Ngọc Trinh. Cô từng khoe chiếc xe này trên mạng xã hội vào cuối tháng 12/2021 với dòng trạng thái "mới sắm thêm em này" và "sắp tới sẽ đi cắm trại dài dài".

Tuy nhiên sau khoảng 4 năm, chiếc Gaz Gazelle Next này mới chỉ lăn bánh khoảng 5.000km theo lời người bán. Dường như "nữ hoàng nội y" không thực sự sử dụng nhiều chiếc xe này trong suốt thời gian sở hữu.

Giá gốc của một chiếc Gazelle tại thời điểm đó chỉ khoảng 650 triệu đồng. Như vậy, chi phí độ xe của Ngọc Trinh phải tới khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, một gói độ motorhome thông thường chỉ tốn 300-400 triệu đồng nếu chủ xe không có quá nhiều yêu cầu đặc biệt.

Về mặt ngoại thất, chiếc motorhome từng của Ngọc Trinh sơn màu trắng, cảm quan tình trạng còn mới. Các chi tiết choá đèn vẫn trong và chưa ố mờ hay xuống cấp.

Bên trong chiếc xe đã được làm lại hoàn toàn. Một chiếc Gazelle Next van nguyên bản có thùng thể tích tới 13,5 m3. Thùng có chiều dài 3.631 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.927 mm, hoàn toàn phù hợp để cải tạo thành motorhome cho gia đình. Bước vào ngay bên trong là một chiếc ghế ngồi rất rộng. Bên cạnh là nhà vệ sinh mini. Đối diện nhà vệ sinh là khu vực bồn rửa và có thể bếp sẽ được bố trí tại đây.

Khu vực rộng nhất là nơi đặt giường ngủ. Tại đó có một chiếc giường lớn với hai chiếc gối và một chú gấu bông, hoàn toàn thoải mái cho hai người lớn nằm. Phía trên đầu là khu vực tủ đựng đồ, trong khi dưới chân giường là TV. Trên chiếc motorhome của Ngọc Trinh còn có rất nhiều vật dụng để "chill" khi đi cắm trại như loa di động hay hộp đựng bánh, tủ lạnh... Xe còn được trang bị thêm một bếp du lịch và vòi rửa ở bên ngoài để nấu ăn cũng như rửa những vật dụng cần thiết mà không ảnh hưởng tới không gian nghỉ ngơi bên trong.

Hiện với mức giá bán lại hơn 800 triệu đồng, đây có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những ai ưa thích dịch chuyển, hoặc thường xuyên đưa gia đình đi cắm trại cuối tuần mà vẫn muốn đầy đủ tiện nghi như ở nhà.

Một số hình ảnh chi tiết chiếc Gaz Gazelle Next độ motorhome của Ngọc Trinh đang được rao bán: