Rao Mercedes-Benz A-Class ngang ngửa Hyundai Grand i10, người bán chia sẻ: Hơn 400 triệu đồng lấy được xe Đức luôn

Một chiếc Mercedes-Benz A 200 đời 2014 đang được rao bán trên thị trường xe cũ, odo 90.000km. Mức giá "sang tay" là 425 triệu đồng, tức rẻ hơn Hyundai Grand i10 hatchback bản cao nhất 10 triệu đồng (435 triệu đồng). Chính vì vậy, người bán nói rằng "Hơn 400 triệu - lấy xe Đức luôn".

Tại thời điểm mua mới, chủ nhân chiếc xe phải chi ra số tiền là 1,264 tỷ đồng. Như vậy để có chiếc xe có thể lăn bánh hợp pháp trên đường thì chủ nhân phải chi tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Người bán chia sẻ rằng, chiếc Mercedes-Benz A 200 2014 này "zin từ nắp cò tới từng con ốc", tức cho thấy chiếc xe này chưa từng gặp va chạm hay hỏng hóc nặng liên quan tới động cơ. Chưa hết, để tạo thêm cảm giác yên tâm, người này nói "xe về chỉ việc đổ xăng đi chơi".

Bức ảnh chụp cho thấy ngoại thất của xe mang màu sơn xanh dương khá nổi bật, tình trạng ở mức khá khi toát lên sử bóng bẩy, các chi tiết chóa đèn chưa bị ố mờ hay xuống cấp. Bộ mâm trang bị cho xe có kích thước 17 inch, dạng 5 chấu kép màu bạc.

Khoang nội thất của chiếc Mercedes-Benz A 200 2015 tương đối ổn. Da ghế không xuất hiện nhiều vết nhăn, sờn hay xuống cấp sau 11 năm xuất xưởng. Ghế sử dụng chất liệu da Artico/Dinamico. Vô lăng do cầm nắm nhiều sau 90.000km nên đã bị nhẵn bóng.

Do màn hình trung tâm nguyên bản chỉ có 6 inch và khá hạn chế về mặt tiện ích giải tri nên đã được chủ xe nâng cấp lên loại đời mới hơn, giao diện khá giống với MBUX các mẫu Mercedes-Benz ngày nay. Ngoài ra, các trang bị trong xe ở mức cơ bản khi có điều hòa 1 vùng, ghế chỉnh cơ, cần số điện tử đặt sau tay lái, đồng hồ tốc độ cơ học kết hợp màn LCD cỡ nhỏ,...

Mercedes-Benz A 200 2014 sử dụng máy xăng 2.0L, cho ra 156 mã lực, 250Nm mô-men xoắn đi kèm hộp số tự động 7 cấp. Trang bị an toàn gồm 6 túi khí, cảm biến xung quanh xe, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, gạt mưa tự động,...