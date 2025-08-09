Rao Mercedes-AMG CLA 45 giá chưa đến 800 triệu đồng, người bán chia sẻ: ‘Civic nghe là lạnh sống lưng’

Một chiếc Mercedes-AMG CLA 45 4Matic đời 2016 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Người bán miêu tả rằng mẫu xe này là "kẻ gạt giò BMW" và "Civic nghe là lạnh sống lưng". Lý do đến từ việc đây là phiên bản hiệu suất cao của mẫu Mercedes-Benz CLA thông thường và sở hữu khối động cơ 4 xy-lanh từng mạnh mẽ nhất thế giới (trước khi động cơ M139 của Mercedes ra đời).

Mức giá bán lại sau 69.000km lăn bánh là khoảng 790 triệu đồng. Cách đây 9 năm, mẫu xe này được giới thiệu tại Việt Nam với mức giá mua mới là khoảng 2,3 tỷ đồng (chưa bao gồm phí ra biển).

Bức ảnh chụp cho thấy ngoại thất xe sơn màu đỏ xen kẽ các chi tiết đen bóng tương phản. Cảm quan tình trạng ở mức ổn, lớp sơn vẫn bóng bẩy và toát lên độ mới. Một số chi tiết được độ lại gồm cản trước và cụm đèn của CLA facelift vốn ra mắt vào năm 2017. Bộ mâm nguyên bản cũng thay mới, kích thước 19 inch. Hệ thống ống xả được nâng cấp cho ra âm thanh thể thao hơn.

Bên trong nội thất, chiếc Mercedes-AMG CLA 45 4Matic này bọc da đen chủ đạo, điểm xuyết là đường chỉ khâu đỏ. Cảm quan tình trạng ở mức trung bình khi da ghế đã có những vết nhăn, mất độ căng. Chưa hết phần da bọc cần số đã bị nhẵn bóng do cầm nắm sau 69.000km lăn bánh.

Màn hình giải trí trung tâm đặt nổi quen thuộc trên những chiếc Mercedes-Benz ở thời điểm đó. Xe chỉ trang bị cảm biến và camera lùi, không hỗ trợ camera 360 độ. CLA 45 AMG vẫn có đầy đủ các kết nổi và tính năng tiện nghi như sưởi ấm ghế, ghế trước chỉnh điện có nhớ vị trí, điều hòa 2 vùng, dàn âm thanh Harman Kardon,...

Mercedes-AMG CLA 45 4Matic sở hữu khối động cơ 4 xy-lanh, dung tích 2.0L tăng áp, công suất 375 mã lực, 475 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có 4 chế độ lái đi kèm hệ thống treo thích ứng tùy chỉnh qua núm xoay đặt gần cần số. Nhờ những thông số trên nên động cơ của CLA từng đạt danh hiệu động cơ 4 xy-lanh mạnh mẽ nhất thế giới.

Ảnh: Sun Châu