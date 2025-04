Rao Infiniti QX60 giá hơn 1,2 tỷ đồng, người bán chia sẻ: ‘Chạy ngon hơn mà giá bằng nửa RX 350’

Một chiếc Infiniti QX60 2017 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Mặc dù không tiết lộ số odo nhưng người bán cho biết xe vừa được bảo dưỡng mốc 80.000km. Mức giá sang tay đưa ra là 1,275 tỷ đồng. Tại thời điểm mua mới, chiếc SUV của Nhật Bản ra biển số khoảng 3,6 tỷ đồng, theo chia sẻ người bán.

Như vậy sau khoảng 8 năm, Infiniti QX60 2017 giờ đây chỉ còn khoảng 35% giá trị ban đầu. Người bán cho biết chiếc xe này "chạy ngon hơn Lexus RX 350 cùng đời mà già chỉ bằng 1/2". Những chiếc Lexus RX 350 cùng đời đang được bán trên thị trường với mức giá dao động khoảng 2,3 - 2,4 tỷ đồng.

Điểm cộng của chiếc Infiniti QX60 là thuộc diện độc lạ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ - thị trường vốn được đánh giá có chất lượng hoàn thiện tốt hơn do những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Về mặt ngoại thất, chiếc Infiniti QX60 2017 có lớp sơn đen. Cảm quan các chi tiết chóa đèn, viền chrome lưới tản nhiệt, ốp hông,... vẫn giữ được độ sáng và bóng bẩy, chưa xuống cấp. Một số trang bị ngoại thất gồm đèn pha bi-xenon, cảm biến trước/sau, cửa sổ trời, hệ thống rửa đèn pha,...

Bên trong nội thất chiếc Infinity QX60 khá cổ điển hơn so với những mẫu xe ngày nay. Ghế ngồi bọc da màu nâu, tình trạng ở mức khá so với tuổi đời, vẫn có độ căng nhưng khó tránh khỏi những vết nhăn do quá trình lên xuống xe tạo ra.

Chiếc Infiniti QX60 được rao bán sử dụng động cơ 3.5L V6, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho đầu ra công suất 263 mã lực và 334 Nm mô-men xoắn.

Để tạo sự an tâm cho khách hàng, người bán cho biết xe đã được bảo dưỡng như "bắn trấu làm sạch họng nạp, buồng đốt, kim phun, bộ tăng áp" và thay thế các hạng mục "lọc gió, lọc động cơ, lọc điều hòa, bugi, rotuyn cân bằng, chân máy, má phanh, dầu hộp số, dầu phanh, dầu trợ lực, dầu cầu...". Có thể nói, chủ nhân tương lai của chiếc Infiniti QX60 có thể không cần phải lo lắng về chất lượng xe khi mua về.

Chia sẻ thêm về trải nghiệm với chiếc xe, người bán cho biết Infiniti QX60 rất đầm, êm ái, yên tĩnh và đặc biệt có trang bị ghế không trọng lực nên ngồi không bao giờ mỏi lưng, phù hợp những ai thích đi sướng, sang, an toàn cao, mà lại mua không nhiều tiền. Mức tiêu hao nhiên liệu đường trường chỉ khoảng 7 lít/100km.

Một số hình ảnh khác của chiếc Infiniti QX60 đang rao bán:

Ảnh: Nguyễn Đạt