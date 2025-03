Rao Honda Accord 2019 rẻ hơn thị trường cả trăm triệu đồng, người bán thật thà giải thích khiến CĐM khen ngợi

Một chiếc Honda Accord đời 2019 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Theo người bán, odo xe khoảng 140.000 km và mức giá sang tay là 669 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá bán lại thấp hơn Honda Accord cùng đời khoảng 100 triệu đồng. Các xe cùng đời hiện có giá dao động 750 - 760 triệu đồng, tùy tình trạng xe bán lại.

Người bán chia sẻ thẳng thắn lý do khiến mức giá rẻ hơn là bởi chiếc sedan hạng D đang rao bán này đã va chạm, khiến chủ cũ phải thay thế một số chi tiết như kính lái, nắp ca-pô, vòm bánh xe bên phụ và đèn pha bên phụ, trong đó xương đèn bị móp và đã được phục hồi. Người bán nói thêm dù xe gặp vấn đề nhưng "đã làm đẹp".

Sau khi chiếc xe được rao bán trên mạng xã hội, không ít người đã khen đây là một người có tâm, trung thực, không che giấu lịch sử của xe.

Phản ứng của CĐM khi biết người bán chia sẻ thẳng thắn về tình trạng xe Honda Accord 2019 khi rao bán.

Về chiếc xe, khó có thể nhận ra đây là một chiếc xe đã từng gặp va chạm phải thay thế phụ tùng. Cảm quan lớp sơn bóng bẩy, các chi tiết chrome chưa có dấu hiệu xuống cấp.

Nhìn qua ảnh, khó có thể biết được đây là một chiếc xe đã từng gặp va chạm và thay thế phụ tùng.

Bên trong nội thất, chiếc Honda Accord 2019 rao bán sử dụng tông màu đen chủ đạo. Tình trạng ở mức khá, da ghế đã có những vết nhăn nhẹ. Đặc biệt, ghế lái và vô-lăng đã có dấu hiệu bị bóng do quá trình ngồi cũng như cầm lái. Đây là điều khó tránh khỏi với một xe đã lăn bánh 140.000km.

Một số tiện nghi trong xe gồm đồng hồ tốc độ dạng màn hình 7 inch kết hợp cơ học, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 8 hướng còn ghế phụ chỉnh 4 hướng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Động cơ 1.5L tăng áp trên Accord cho ra công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 260 Nm, kết hợp số vô cấp CVT.

Về công nghệ an toàn, Honda Accord 2019 có tính năng hỗ trợ quan sát điểm mù là Lanewatch, cùng một số hệ thống an toàn cơ bản như hỗ trợ phanh, cảm biến va chạm sau và góc trước, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi và 6 túi khí. Đáng tiếc đời này vẫn chưa có gói an toàn chủ động Honda Sensing.

Một số hình ảnh khác của chiếc xe được rao bán:

Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu