Rào cản nào khiến Mỹ chưa thể tái khởi động dây chuyền sản xuất C-17?

Mỹ từng muốn khởi động lại việc sản xuất máy bay C-17 ngay từ năm 2025, nhưng vì sao bản kế hoạch trên liên tục bị trì hoãn?

Ngay từ tháng 6/2025, đã xuất hiện thông tin Mỹ xem xét khả năng nối lại sản xuất máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17, khi dây chuyền lắp ráp vốn đã bị đóng cửa từ năm 2015.

Hơn một năm trôi qua, Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, cho dù sự chậm trễ có thể gây thiệt hại lớn, khi vào năm 2012, tính toán của Tập đoàn RAND cho thấy việc nối lại sản xuất C-17 sẽ tiêu tốn ít nhất 8 tỷ USD (theo giá năm 2012) và hiện nay con số này đã leo thang lên mốc mới.

Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu từ bài báo có liên quan trên tạp chí chuyên ngành The War Zone (TWZ), trong đó nêu rõ như sau:

"Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ hiện cho rằng vào những năm 2040, các máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-5 và C-17 hiện có sẽ được thay thế bằng nền tảng NGAL (Next-Generation Airlift) đầy triển vọng".

Tuy nhiên, cho đến khi dự án NGAL này được triển khai "trên thực tế", câu hỏi đặt ra là phải làm gì với các máy bay C-5 và C-17 hiện có - chỉ đơn giản là kéo dài tuổi thọ của chúng, hay có thể quay lại ý tưởng khôi phục sản xuất C-17.

Hơn nữa, chiếc máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên thuộc loại này đã cất cánh cách đây 35 năm, nghĩa là nguồn lực dành cho việc hiện đại hóa và kéo dài tuổi thọ bị đánh giá là rất hạn chế.

Ngoài ra, còn có yếu tố khác là một số quốc gia nước ngoài đang sử dụng C-17, bao gồm: Australia, Anh, Canada, Kuwait, Ấn Độ và UAE có tiềm năng quan tâm đến việc mở rộng đội bay C-17 của họ thông qua việc mua sắm thêm máy bay mới.

Chưa dừng lại đây, như những gì Tập đoàn Boeing đã tuyên bố, một số quốc gia kể trên đang thể hiện sự quan tâm lớn đến khả năng nối lại sản xuất máy bay vận tải hạng nặng C-17.

Vận tải cơ C-5 và C-17 của Không quân Mỹ.

Trước tình hình trên, ấn phẩm Defense Express nhấn mạnh các yếu tố sau đây có thể ngăn cản việc người Mỹ đưa ra quyết định nối lại sản xuất vận tải cơ C-17.

Thứ nhất, Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với phi đội máy bay vận tải quân sự hạng nặng hiện có cho giai đoạn đến những năm 2040.

Vấn đề thứ hai là nếu việc sản xuất C-17 chỉ được nối lại cho khách hàng nước ngoài, thì quá trình này nên được tiến hành trong khuôn khổ chính trị nào, "cái giá phải trả" là bao nhiêu tỷ USD, và liệu điều đó có làm nản lòng các bên quan tâm hay không.

Đây là những rào cản được đưa ra với việc tái khởi động dây chuyền sản xuất C-17, và cho đến khi mọi khúc mắc được giải quyết, những chiếc vận tải cơ chế tạo mới vẫn chưa thể ra đời.