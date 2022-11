Rao bán nhà, hứa tặng cả ôtô mới để 'hâm nóng' thị trường ở New Zealand

Theo Hãng tin Bloomberg, một ngôi nhà 7 phòng ngủ được rao bán tại ngoại ô Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, đã hứa hẹn tặng luôn một chiếc Model Y của Tesla cho người mua.



Dấu hiệu cho thấy người bán có thể "chịu chơi" tới mức nào trong bối cảnh lãi suất cho vay cao ảnh hưởng đến nhu cầu mua nhà tại quốc gia này.

Ngôi nhà trên được đăng bán ở trang đại lý bất động sản Barfoot & Thompson với tiêu đề: "Tesla hoàn toàn mới và ngôi nhà hoàn toàn mới".

Việc tăng lãi suất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã kéo theo sự suy giảm trên thị trường nhà ở toàn cầu, và New Zealand là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo trang web đấu giá bất động sản Trade Me, nguồn cung nhà để bán tại New Zealand đã tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục đẩy giá nhà đi xuống. Giá bất động sản nhà ở trong tháng 10-2022 do trang này công bố hôm 17-11 cũng cho thấy giá chào bán một căn nhà trung bình ở Auckland đã giảm 3,4% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong khi đó, Viện Bất động sản New Zealand cũng cho biết giá bất động sản trên toàn quốc giảm trung bình 7,5%/tháng kể từ cùng kỳ năm ngoái.

Với khả năng cao ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, những người bán sẽ phải tiếp tục sử dụng những phương pháp không chính thống để quảng cáo nhà của họ.

Tuy nhiên, Prince Kapoor, người bán nhà hứa tặng xe Tesla, cho biết ông tin tưởng có thể đạt được mức giá chào bán 1,8 triệu đôla New Zealand (1,1 triệu USD).

"Mọi thứ như phát điên lên kể từ khi quảng cáo xuất hiện, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi. Và chúng tôi có thể bán ngôi nhà ngay trong tuần", ông Kapoor lạc quan nói.