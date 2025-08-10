HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào

Hoàng Dũng |

Theo lời người bán, chiếc Audi A8L này là "món hời" do mức giá dễ tiếp cận cũng như tình trạng xe ở mức ổn định, nắm bắt được lịch sử bảo dưỡng.

Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 1.

Một chiếc Audi A8L đời 2017 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Bức ảnh chụp cho thấy xe đã lăn bánh hơn 124.000km và mức giá bán lại là 1,299 tỷ đồng. Trong bài đăng của mình, người bán chia sẻ: "Ngày xưa hơn 5 tỏi đắt quá không mua, giờ còn có 1 tỏi 299tr cũng không mua thì sao biết được trùm cuối Audi đỉnh cỡ nào."

Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 2.

Audi A8L

Tham khảo thị trường xe cũ, số lượng xe Audi A8L cùng đời rao bán không nhiều, dao động khoảng 1,3 - 1,35 tỷ đồng. Ở thời điểm ra mắt, Audi A8L 2015 có giá niêm yết 4,4 tỷ đồng đối với bản động cơ 3.0L như trong bài viết.

Quay trở lại chiếc Audi A8L 2017 màu trắng, người bán cho biết xe mới trải qua 1 đời chủ kể từ khi xuất xưởng, bảo dưỡng đầy đủ và cẩn thận chính hãng Audi, có hóa đơn lưu lại. Để nhấn mạnh thêm về tình trạng xe, người này nói: "Gần 10 năm không quá khó để tìm con xe này nhưng để tìm 1 con xe đẹp như vậy thì hơi khó.

Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 3.

Xe được rao bán với giá 1,299 tỷ đồng.

Bức ảnh chụp cho thấy ngoại thất vẫn khá mới. Các chi tiết như chóa đèn LED toàn phần, bộ mâm đa chấu 20 inch vẫn sáng bóng, chưa có dấu hiệu xuống cấp.

Bên trong nội thất chiếc Audi A8L rao bán dùng tông màu nâu chủ đạo, xen kẽ là các mảng gỗ. Cảm quan tình trạng ở mức khá, da ghế mất độ căng và có những vết nhăn nhẹ. Đây là điều khó tránh khỏi so với tuổi đời và odo. Các nút bấm vẫn mới, chưa bị mờ. 

Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 4.

Hệ thống giải trí với màn hình trung tâm 8 inch có khả năng ẩn vào trong táp-lô khi không sử dụng hoặc lúc tắt máy xe, đi kèm dàn âm thanh tới từ Bose. Các tiện nghi khác của xe gồm sưởi ấm/làm mát/massage và chỉnh điện đa hướng cả 4 ghế ngồi, cửa sổ trời đôi, màn hình giải trí cho hàng sau, rèm che nắng chỉnh điện, điều hòa 4 vùng,...

Chiếc Audi A8L rao bán sử dụng máy xăng 3.0L V6 siêu nạp, công suất cực đại 333 mã lực và 440 Nm mô-men xoắn, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh quattro danh tiếng của Audi. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây theo công bố nhà sản xuất.

Một số hình ảnh chiếc Audi A8L này:

Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 5.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 6.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 7.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 8.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 9.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 10.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 11.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 12.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 13.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 14.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 15.
Rao Audi A8L 2017 giá 1,3 tỷ đồng, người bán chia sẻ: 5 tỷ không mua, giờ cũng không mua thì sao biết được 'trùm cuối Audi' đỉnh cỡ nào - Ảnh 16.

xe sang

xe cũ

audi a8l

