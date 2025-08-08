Rạn san hô Great Barrier của Australia suy giảm kỷ lục do hiện tượng tẩy trắng hàng loạt

San hô bị tẩy trắng và chết quanh đảo Lizard trên rạn Great Barrier (Ảnh chụp ngày 5/4/2024 - Nguồn: AFP)

Rạn san hô Great Barrier của Australia đã ghi nhận mức suy giảm độ phủ san hô lớn nhất trong gần 4 thập kỷ qua tại hai trong ba khu vực chính, theo báo cáo công bố ngày 6/8 của Viện Khoa học Biển Australia.

Cụ thể, độ phủ san hô ở khu vực phía Bắc và phía Nam của rạn đã giảm từ 25% - 33% trong 1 năm sau nhiều năm tăng trưởng ổn định. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ khi chương trình giám sát bắt đầu cách đây 39 năm.

Ông Mike Emslie, trưởng Chương trình giám sát dài hạn của Viện Khoa học Biển Australia, cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến sự biến động ngày càng lớn về độ phủ san hô cứng - một hiện tượng xuất hiện trong 15 năm qua, cho thấy hệ sinh thái đang chịu áp lực".

Rạn Great Barrier là hệ sinh thái sống lớn nhất thế giới, trải dài hơn 2.400 km ngoài khơi bang Queensland, miền Bắc Australia.

Du khách lặn ngắm san hô bị tẩy trắng quanh đảo Lizard trên rạn Great Barrier (Ảnh chụp ngày 5/4/2024 - Nguồn: AFP)

Kể từ năm 2016, rạn san hô này đã trải qua 5 đợt tẩy trắng hàng loạt vào mùa hè, trong đó san hô bị chuyển sang màu trắng do chịu căng thẳng nhiệt, làm tăng nguy cơ chết hàng loạt. Đợt tẩy trắng năm 2024 được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với tình trạng tẩy trắng từ mức cao đến cực đoan được ghi nhận tại cả 3 khu vực chính của rạn san hô.

Liên hợp quốc đã khuyến nghị nên đưa rạn Great Barrier vào danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa của UNESCO. Chính phủ Australia trong nhiều năm qua đã vận động để tránh việc rạn Great Barrier bị xếp vào nhóm nguy cấp do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực tới ngành du lịch. Rạn san hô này đóng góp khoảng 6,4 tỷ AUD (tương đương 4,2 tỷ USD) cho nền kinh tế Australia mỗi năm.