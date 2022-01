Những ngày qua, làng giải trí xứ Trung xôn xao trước thông tin "Lệnh Hồ Xung" Lý Á Bằng chuẩn bị tái hôn với người bạn gái sinh năm 1990 tên Hải Hà Kim Hỷ . Cặp đôi bị paparazzi ghi lại hình ảnh xuất hiện tại 1 tiệm váy cưới để thử đồ và chụp ảnh. Chồng cũ của Vương Phi còn vui vẻ khoe với bạn bè về chiếc nhẫn đáng ngờ trên ngón áp út.



Tuy nhiên, giờ đây truyền thông và người hâm mộ đang đặt nghi vấn về việc phải chăng ngôi sao 51 tuổi "cưới chạy bầu".

Nguyên nhân là bởi trong bức hình chụp Hải Hà Kim Hỷ, người hâm mộ đều cho rằng vòng eo của bạn gái Lý Á Bằng to lên trông thấy. Kim Hỷ vốn là người mẫu nổi tiếng của làng giải trí xứ Trung và sở hữu vòng 2 thon nhỏ, không biết vì lý do gì mà trong ảnh paparazzi chụp, eo của cô nàng to 1 cách đáng ngờ.

Lý Á Bằng diện vest bảnh bao, vui vẻ trò chuyện với bạn bè khi đứng bên ngoài tiệm áo cưới

Tuy nhiên, dân tình lại dồn sự quan tâm về bức ảnh chụp vòng eo lớn của Hải Hà Kim Hỷ

Chưa dừng lại ở đó, khi có 1 fan gửi bình luận thắc mắc: "Anh sắp kết hôn à?", Lý Á Bằng trả lời vỏn vẹn: "Đừng có ầm ĩ lên như thế, bạn nhìn thấy rồi mà". Truyền thông xứ Trung cho rằng, nam diễn viên ngấm ngầm thừa nhận tin vui sắp tới.

Lý Á Bằng sinh năm 1971, được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai diễn Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tình sử của nam thần 1 thời này dài dằng dặc, từ Châu Tấn tới Vương Phi, ca sĩ nhạc jazz tên Susie cùng nhiều mỹ nhân khác. Tháng 5 năm ngoái, Lý Á Bằng bắt đầu hẹn hò với Kim Hỷ, không thể ngờ rằng cặp đôi lại có quyết định kết hôn nhanh chóng tới vậy. Chính vì điều này mà nhiều người cho rằng, Lý Á Bằng "cưới chạy bầu" khi phát hiện bạn gái đã mang thai.

