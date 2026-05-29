Rần rần chuyện cụ ông “nhặt ve chai nuôi chó nhà giàu” ở TP.HCM: Ghi nhận tại nơi xuất hiện đoạn clip, sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng lan truyền và bày tỏ sự xúc động trước đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông ăn vận giản dị, cẩn thận bẻ từng miếng bánh bao đút cho ba chú chó lớn tại TP.HCM.

Theo nội dung người đăng tải chia sẻ, đây là ba chú chó Golden sống trong một “biệt phủ” trên đường Trương Định, vì chán cao sơn mỹ vị nên ngày nào cũng ra “xin ăn cơm hộp” của một cụ ông làm nghề nhặt ve chai. Khung cảnh đầy tình cảm giữa cụ ông và đàn chó khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau hoàn toàn khác xa với những câu chuyện đồn thổi trên mạng xã hội.

Để tìm hiểu thực hư, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Văn Minh, nhân viên bảo vệ tại căn biệt thự nói trên. Anh Minh bật cười cho biết, cụ ông trong đoạn video chính là bác ruột của anh chứ không phải người nhặt ve chai xa lạ nào cả.

“Lâu lâu ông cụ ra chơi, cho nó ăn thì nó mến thôi. Giống Golden này vốn thân thiện mà. Hôm đó tình cờ người ta chụp lại rồi đăng tùm lum, chứ ông cụ không bán ve chai gì đâu. Nhìn ăn vận giản dị vậy thôi chứ nhà cụ giàu lắm, có gia đình chị em bên Canada nữa”, anh Minh chia sẻ.

Chú chó được ông cụ cho ăn trong đoạn clip (Ảnh: Di Anh)

Người bảo vệ này cũng đính chính thêm, chiếc xe đạp và chiếc bao tải xuất hiện cạnh ông cụ trong clip thực chất là của người khác vô tình dựng ở đó, hoàn toàn không phải “cần câu cơm” của cụ như những câu chuyện trên mạng xã hội thêu dệt. Bản thân cụ ông có cuộc sống rất sung túc và vững vàng về kinh tế khi đều đặn mỗi tháng đều nhận được khoản trợ cấp từ 300 đến 400 USD (khoảng 7 - 10 triệu đồng) do người thân từ Canada gửi về.

“Xe đạp với cái bao cạnh ông cụ là bữa đó tình cờ người ta để thôi chứ không phải của cụ. Chắc ai vô tình chụp được rồi viết bậy viết bạ.”

Nơi cụ ông cho những chú chó ăn bánh (Ảnh: Di Anh)

Về phần ba chú chó, anh Minh cho biết chúng thuộc sở hữu của chủ căn biệt thự. Chủ nhà vốn là người dễ tính, chỉ cần bảo vệ canh chừng không để chúng chạy ra đường gây nguy hiểm là được. Vì người bác của anh rất mến động vật, đàn chó lại ngoan ngoãn, biết nghe lời nên mỗi lần ghé tiệm thăm cháu, cụ đều chủ động chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chúng.

Xác nhận thêm về gia cảnh của cụ ông, bà Thủy - một người bán vé số ngay cạnh căn biệt thự - cho biết bà đã khá quen thuộc với hình ảnh cụ ông ghé qua đây. Không chỉ có bánh bao như trong đoạn clip, có hôm ông còn xách theo nước uống, hôm lại mang đồ ăn ngon đến cho đàn chó.

Theo lời những người dân sinh sống xung quanh khu vực này, cụ ông thực chất có cuộc sống khá viên mãn, không hề gặp khó khăn hay vất vả mưu sinh. Việc ông xuất hiện tại đây đơn thuần là đi thăm người thân và thỏa mãn niềm vui thích chăm sóc động vật.

“Ông sống kiểu an nhàn, hưởng thụ tuổi già chứ không khổ cực gì đâu”, bà Thủy khẳng định.