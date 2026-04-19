HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Rắn dài 3m lao vun vút vào bệnh viện

Huỳnh Thuỷ |

Nhiều người đi chăm bệnh nhân bất ngờ phát hiện một con rắn dài khoảng 3m bò vào khu vực bãi giữ xe của một bệnh viện tư tại Đắk Lắk, khiến cả khu vực hoảng hốt.

Clip rắn bò vào khuôn viên bệnh viện.

Chiều 19/4, ông Nguyễn Tiến Tư – bảo vệ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã bàn giao con rắn cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, tại khu vực giữ xe của bệnh viện, một con rắn lớn bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người nhà bệnh nhân một phen hoảng hốt.

Con rắn này bò từ khu vực bãi xe ra ngoài, di chuyển nhanh qua lối đi, khiến nhiều người đang chăm sóc bệnh nhân tại đây phải hô hoán, đồng thời hỗ trợ nhau tìm cách vây bắt.

Con rắn dài khoảng 3m, nặng khoảng 5–6kg, nghi là rắn hổ trâu. Sự xuất hiện bất ngờ của “bé Na” giữa khuôn viên bệnh viện đông người đã khiến không ít người giật mình, di chuyển tránh xa để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi phát hiện, ông Nguyễn Tiến Tư cùng một số người dân đã phối hợp khống chế thành công con rắn, tránh nguy cơ gây nguy hiểm cho khu vực.

Vụ việc xảy ra ngay giữa bệnh viện đã thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt, tạo nên một tình huống “thót tim”.

Tags

rắn

Đại học Y dược Buôn Ma Thuột

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại