Rầm rộ tin Thanh Hằng bị Minh Hằng "hất tung" vị trí đại sứ Samsung?

Sau 20 năm hoạt động showbiz, Thanh Hằng được biết đến là một trong những "chị đại" làng mẫu. Không chỉ đảm nhận những vị trí quan trọng ở show thời trang, Thanh Hằng còn được nhiều nhãn hàng lớn "chọn mặt gửi vàng". Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng truyền tai nhau thông tin vị trí đại sứ của Thanh Hằng với một thương hiệu lớn đã gắn bó nhiều năm đã bị lung lây.

Cụ thể, trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz xuất hiện bài đăng cho rằng Minh Hằng có khả năng cao sẽ trở thành gương mặt đại diện mới của thương hiệu điện thoại đình đám Samsung, nghĩa là cô sẽ được chọn để thay thế vị trí Thanh Hằng – người đã gắn bó với vai trò đại sứ suốt gần 10 năm qua. Mọi chuyện bắt đầu khi Minh Hằng liên tục xuất hiện dày đặc tại loạt sự kiện lớn của hãng trong thời gian gần đây, cùng với việc được ưu ái trên các nền tảng truyền thông liên quan đến sản phẩm mới. Trên trang cá nhân, Minh Hằng liên tục đăng ảnh, thông tin liên quan đến nhãn hàng này.

Dạo gần đây, Minh Hằng liên tục xuất hiện trong các bộ ảnh cùng một thương hiệu công nghệ nổi tiếng từng gắn bó nhiều năm với Thanh Hằng

"Bé Heo" tham gia sự kiện của nhãn hàng, Thanh Hằng không xuất hiện

Trong khi đó, dạo này Thanh Hằng lại hoàn toàn vắng bóng trong chuỗi hoạt động của thương hiệu "ruột". Chưa dừng lại ở đó, dân mạng còn phát hiện một chi tiết đầy bất ngờ là Thanh Hằng bất ngờ đăng story sử dụng iPhone - thương hiệu đối thủ trực tiếp của nhãn hàng cô làm đại sứ. Dù không kèm theo bất kỳ chú thích nào, nhưng hành động này được nhiều người cho là "phản ứng ngầm" giữa tâm bão thay đổi gương mặt đại diện. Việc một đại sứ kỳ cựu bất ngờ sử dụng sản phẩm thương hiệu khác trong đúng thời điểm nhạy cảm khiến công chúng không thể không đặt câu hỏi: phải chăng mối quan hệ giữa Thanh Hằng và nhãn hàng đã thực sự chấm dứt?

Tính đến hiện tại, các bên liên quan chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc thay đổi đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, sức nóng từ những chi tiết nhỏ này vẫn đủ khiến câu chuyện lan rộng, netizen bàn tán dữ dội.

Thanh Hằng gây sốc khi chụp ảnh cùng điện thoại của một thương hiệu cạnh tranh khác

Trước đây, hầu hết bức ảnh của Thanh Hằng đều gắn liền với thương hiệu mà cô làm đại sứ

Thanh Hằng và Minh Hằng là hai cái tên đình đám thuộc hai "hệ" khác nhau của showbiz Việt, nhưng đều có điểm chung là bền bỉ, sắc sảo và luôn giữ vững vị thế riêng suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Thanh Hằng xuất thân từ sàn catwalk, là một trong những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam với đôi chân dài 1m12 biểu tượng, gắn liền với hàng loạt sàn diễn thời trang lớn, đồng thời để lại dấu ấn với vai trò giám khảo, host của nhiều chương trình thực tế như Vietnam's Next Top Model, The Face... Ngoài ra, cô còn thành công ở mảng điện ảnh với các vai diễn nặng ký trong Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Mẹ Chồng, Tháng Năm Rực Rỡ...

Nhiều người cho rằng vị trí đại sức của Thanh Hằng đang bị đàn em "hất tung"

Về phần Minh Hằng, cô ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình đình đám như Gọi Giấc Mơ Về, Ngôi Nhà Hạnh Phúc bản Việt… Sau đó, Minh Hằng chuyển mình mạnh mẽ khi lấn sân sang ca hát, trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng hiếm hoi duy trì độ phủ sóng cả trong âm nhạc, điện ảnh lẫn thời trang. Những năm gần đây, Minh Hằng dần dịch chuyển sang lĩnh vực sản xuất phim và đầu tư kinh doanh. Minh Hằng cũng là một trong những chị đẹp gây sốt ở Chị Đẹp Đạp Gió.

Minh Hằng chỉ chia sẻ những hình ảnh liên quan đến thương hiệu, chưa có thông báo chính thức

Minh Hằng - Thanh Hằng từng bị siêu mẫu Võ Hoàng Yến gọi là "The Bè Lũ" vì giữ mối hợp tác cực tốt trong những tập đầu tiên của The Face Vietnam 2018. Thế nhưng vì một mâu thuẫn ở tập 5 của chương trình mà tình chị em tốt đẹp của cả hai bị rạn nứt. Cụ thể, trong tập 5 The Face 4 năm trước, Minh Hằng đã quyết định bỏ về cuối ngày ghi hình khi nghe trợ lý thông báo: "Như Mỹ (học trò Minh Hằng - PV) đi vào, chị Hằng Lớn ngồi trên phòng cao, phòng đó có cửa kính nhìn thấy hết rồi". Có lẽ vì cho rằng quyết định đưa thí sinh vào phòng loại của mình bị lộ, nữ ca sĩ quát ê-kíp: "Tại sao những người trong chương trình lại làm điều đó, có phải cuộc thi này đề cao tính trung thực hay không? Tại sao lại để chị Thanh Hằng nhìn thấy hết câu chuyện. Nếu thế, Hằng không quay nữa".

Về sau, khi được hỏi lại những tin đồn "chèn ép" trong hậu trường, Thanh Hằng từng nói: "Mỗi cá nhân đều có suy nghĩ riêng của họ. Nhưng đối với một người trưởng thành thì họ không cần nói quá nhiều. Giữa một sự việc, họ tỉnh táo để biết là nó đã xảy ra gì, và chúng ta nên giải quyết chuyện gì chứ không phải là la làng lên như thế này như thế kia. Hằng, Hà hay là Minh Hằng đều là như vậy.

Mọi người sẽ biết làm gì tiếp theo. Nói nhiều quá nhiều khi mọi thứ lại bớt hay và trở nên rối hơn. Chỉ cần có thắc mắc gì, người mà trưởng thành, văn minh, người ta sẽ có cách cư xử khác, không phải là nghe những tác động xung quanh mà làm cho họ có những suy nghĩ tiêu cực. Bản thân Hằng nếu đứng trước một vấn đề đó, gặp thẳng mặt, trò chuyện với nhau. Chúng ta sai chỗ nào, khúc mắc chỗ nào, tất cả mọi thứ sẽ được giải tỏa. Đôi lúc cái không khí xung quanh, mọi thứ xung quanh nó ghê gớm, kinh khủng hơn trong khi sự việc rất đơn giản".