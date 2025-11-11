Rầm rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm tử vong trong tù

Tin đồn Ngô Diệc Phàm tử vong trong tù đã xuất hiện từ tháng 9 năm nay. Tuy nhiên đến nay, hàng loạt kênh truyền thông Trung Quốc như Sinchew, China Times, Zaobao và ATVN đã đưa tin về những đồn đoán ầm ĩ mạng xã hội này. Cựu thành viên EXO được cho là đã tuyệt thực trong thời gian dài, dẫn đến sức khỏe suy yếu và cuối cùng là tử vong. Những đồn đoán này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng.

Tuy nhiên cho đến nay, ban quản lý nhà tù nơi Ngô Diệc Phàm bị giam giữ vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Nhiều ý kiến cho rằng những tin đồn này hoàn toàn vô căn cứ, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Đầu năm nay, thậm chí còn có những thông tin trái chiều cho rằng Ngô Diệc Phàm ăn uống điều độ, tăng cân và có sức khỏe rất tốt trong thời gian bị giam giữ.

Rầm rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm đã qua đời trong tù

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990 tại Trung Quốc, gia nhập SM Entertainment năm 2007 sau khi vượt qua buổi thử giọng tại Canada. Ngô Diệc Phàm chính thức ra mắt vào năm 2012 với tư cách là trưởng nhóm EXO-M, là đơn vị hoạt động tại Trung Quốc của nhóm nhạc đình đám EXO. Nhờ ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật và khả năng rap bằng nhiều thứ tiếng, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích.

Năm 2014, anh rời EXO và trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp solo. Trong giai đoạn 2015–2020, Ngô Diệc Phàm đạt nhiều thành công lớn, vừa là nghệ sĩ solo nổi tiếng với các bản hit như Time Boils the Rain, Like That, Deserve, vừa là diễn viên góp mặt trong các phim Mr. Six, Journey to the West: The Demons Strike Back và xXx: Return of Xander Cage. Anh cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bulgari và Burberry, đồng thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong chương trình Rap of China, góp phần đưa rap Trung đến gần công chúng hơn.

Ngô Diệc Phàm từng là "đỉnh lưu" Cbiz

Tuy nhiên tất cả đã sụp đổ vào năm 2021, khi Ngô Diệc Phàm vướng bê bối tình dục rúng động showbiz Trung Quốc. Anh là "đỉnh lưu" đầu tiên của giới giải trí Hoa ngữ đi tù. Cựu ca sĩ bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có trẻ vị thành niên.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức "dâm loạn tập thể", có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác.

Hot girl Đô Mỹ Trúc đã đứng ra tố cáo tội ác của ngôi sao sinh năm 1990

Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xét xử kín với lý do bảo vệ danh tính nạn nhân vị thành niên. Ngô Diệc Phàm sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm sau khi mãn hạn tù. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ. Đáng chú ý, mọi tình tiết trong vụ án của Ngô Diệc Phàm, kể cả hình ảnh sau khi đi tù của anh đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối.

Ngô Diệc Phàm hiện rơi vào thảm cảnh. Không chỉ bản thân đi tù mà mẹ ruột và anh họ của Ngô Diệc Phàm cũng vướng lao lý vì dính líu đến hành vi phạm pháp của anh. Nam ca sĩ và mẹ bị kết tội gian lận trốn thuế, với số tiền lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng). Sau khi mẹ - chỗ dựa duy nhất của Ngô Diệc Phi vào tù - anh không có thân nhân nào thăm nuôi. Cha Ngô Diệc Phàm đã từ mặt anh kể từ ngày ly hôn vợ.

Từ ngôi sao vạn người mê, Ngô Diệc Phàm giờ phải ngồi tù 13 năm

Nguồn: Kbizoom