Rầm rộ tin cấm sóng nóng ca sĩ - rapper H. trên diện rộng

Sáng 10/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin, ca sĩ - rapper Trương Nghệ Hưng (Lay) đến từ nhóm nhạc đình đám EXO được cho là đang bị điều tra thuế, đồng thời bị cấm sóng trong vòng 1 năm. Nguồn tin cho biết, anh sẽ không thể tham gia các sự kiện biểu diễn, show giải trí,... trong khoảng thời gian này trước khi nhận được quyết định mới từ cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật. Trước đó, 1 podcast tiết lộ, 1 nghệ sĩ đỉnh lưu gần đây liên tiếp bị hủy bỏ hàng loạt lịch trình bao gồm sự kiện ở nước ngoài, chương trình Xuân Vãn của 2 đài truyền hình lớn và loạt hoạt động liên quan tới văn hóa du lịch... Ngay sau đó, công chúng bất ngờ đổ dồn sự chú ý vào Trương Nghệ Hưng.

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, 1 blogger giải trí khẳng định Trương Nghệ Hưng đã bị cấm sóng trên diện rộng. Blogger này cho hay: “Việc Trương Nghệ Hưng bị xử phạt không còn là bí mật nữa, các đài truyền hình và nền tảng lớn đều đã nhận được thông báo. Nội dung xử phạt cụ thể là tạm dừng phê duyệt tất cả các buổi biểu diễn của Trương Nghệ Hưng trong vòng 1 năm, bao gồm các đêm đại nhạc hội, biểu diễn thương mại và show giải trí. Còn việc các dự án phim điện ảnh - truyền hình chưa quay trong năm nay có được phê duyệt hay không thì vẫn chưa thể nói trước. Sự việc này không thuộc dạng bị ‘phong sát’ hoàn toàn, anh ấy vẫn có thể thực hiện 1 số hoạt động giải trí. Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc xử phạt này là rất nghiêm trọng. Có nguồn tin cho biết Trương Nghệ Hưng định phát hành album mới ngay hôm nay để lấp liếm những tin tức tiêu cực, nhưng kế hoạch này cũng đã bị tạm dừng, phải chờ thêm vài ngày nữa xem sao. Dự đoán ekip của Trương Nghệ Hưng sẽ tiếp tục nỗ lực cứu vãn. Việc này có xoay chuyển được hay không phụ thuộc vào việc Trương Nghệ Hưng có nhận được sự tha thứ từ phía Nhà hát kịch Quốc gia hay không, nhưng hiện tại nhìn chung là rất khó. Ngoài ra, kết quả còn phụ thuộc vào việc Trương Nghệ Hưng có vượt qua được đợt thanh tra thuế nghệ sĩ quy mô lớn trong năm nay hay không”.

Xôn xao tin Trương Nghệ Hưng bị cấm sóng trên diện rộng. Ảnh: X

Ngoài ra, 1 nguồn tin giải thích rõ hơn về nguyên nhân sâu xa khiến Trương Nghệ Hưng bị cấm sóng trên diện rộng. Theo đó, nam ca sĩ trước đó được cho là tham gia 1 hoạt động ở nơi nhạy cảm mà không báo cáo, dẫn tới việc bị triệu hồi khẩn về nước, đồng thời phải hủy hoạt động nêu trên.

Có nghi vấn cho hay Trương Nghệ Hưng bị “phong sát” do có liên quan tới 1 hoạt động cùng EXO hồi cuối năm ngoái. Thời gian đó, đúng là anh đột ngột hủy lịch trình comeback cùng EXO ở Hàn để quay về Trung khẩn cấp. Ảnh: X

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng đã chính thức lên tiếng về thông tin anh bị “phong sát” trên diện rộng. Trong đó, phía nam ngôi sao bác bỏ thông tin anh bị cấm sóng. Trong tuyên bố nêu rõ Trương Nghệ Hưng luôn hoạt động nghệ thuật với tinh thần kính nghiệp, đồng thời khẳng định nam ca sĩ chưa từng có bất kỳ hành vi phạm pháp nào. Đại diện cũng nhấn mạnh, các nội dung cho rằng Trương Nghệ Hưng là “nghệ sĩ có vết nhơ” hay “bị phong sát” đều là những lời vu khống, có dấu hiệu vi phạm quyền lợi của nam ca sĩ 1 cách nghiêm trọng.