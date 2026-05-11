Rầm rộ Threads: Team qua đường bắt gặp Negav đi ăn cùng Uyển Ân nhưng nắm tay ra về với cô gái lạ?

Những ngày qua, nghi vấn hẹn hò giữa Negav và Uyển Ân tiếp tục là chủ đề được cư dân mạng bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Giữa lúc netizen còn chưa kịp “xâu chuỗi” hết những hint liên quan đến cả hai thì mới đây, một bài đăng trên Threads bất ngờ viral mạnh khi tiết lộ khoảnh khắc được cho là bắt gặp Negav và Uyển Ân cùng đi ăn tối với hội bạn thân.

Cụ thể, tài khoản này đăng tải loạt ảnh chụp tại một quán phở và cho biết vô tình gặp nhóm gồm Negav, Uyển Ân, Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều đi ăn cùng nhau. Theo hình ảnh được chia sẻ, Negav xuất hiện với áo ba lỗ màu đen, ngồi cạnh một cô gái mặc áo trắng quay lưng về phía máy ảnh nên không nhìn rõ mặt.

Ở phía đối diện được cho là có sự xuất hiện của Uyển Ân, Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều. Không dừng lại ở đó, chủ tài khoản khẳng định người yêu Negav không phải Uyển Ân mà là cô gái áo trắng ra về cùng Negav.

Threads rầm rộ hình ảnh được cho là team qua đường bắt gặp Negav và Uyển Ân

Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 400 nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác, bình luận chỉ sau thời gian ngắn. Tuy nhiên, thay vì lập tức tin tưởng bài đăng, đông đảo cư dân mạng lại nhanh chóng soi ra nhiều điểm bất hợp lý. Dưới phần bình luận, netizen liên tục thắc mắc về thời gian chụp những bức ảnh này bởi hiện tại lịch trình của các nhân vật được cho là không trùng khớp.

Theo đó, nhiều người chỉ ra Negav đang đi nghỉ dưỡng ở bãi biển cực chill, trong khi Ali Hoàng Dương được cho là đang ở Hà Nội. Uyển Ân gần đây cũng xuất hiện cùng Pháp Kiều trong một số hoạt động khác. Không chỉ vậy, màu tóc của Uyển Ân trong ảnh được cho là khác với hiện tại, khiến cư dân mạng càng nghi ngờ đây không phải khoảnh khắc mới diễn ra như bài đăng ám chỉ.

Đáng chú ý, khi bị hỏi thêm về nguồn gốc ảnh cũng như thời điểm cụ thể bắt gặp, chủ tài khoản không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Khi cư dân mạng truy hỏi về thời điểm và bằng chứng thêm về cô gái đi cùng Negav thì chủ tài khoản chưa có phản hồi thêm

Chính vì vậy, bài đăng hiện vẫn đang gây tranh cãi trên Threads. Nhiều ý kiến cho rằng những hình ảnh được chia sẻ có chất lượng không quá rõ ràng, góc chụp xa và không thể xác định chính xác danh tính cô gái đi cùng Negav. Bên cạnh đó, việc thời điểm bắt gặp được cho là không phải mới càng khiến netizen cho rằng chưa thể vội đưa ra bất kỳ kết luận nào về mối quan hệ của nam rapper.

Không ít bình luận cũng cho rằng nếu chỉ dựa vào vài khoảnh khắc đi ăn cùng hội bạn rồi ra về chung thì vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định chuyện tình cảm riêng tư. Thậm chí, nhiều người còn nhận định cô gái áo trắng hoàn toàn có thể là bạn bè hoặc thành viên ekip đi cùng cả nhóm. Hiện tại, câu chuyện vẫn chủ yếu dừng ở mức đồn đoán từ cư dân mạng, trong khi người trong cuộc chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Giữa lúc mạng xã hội còn đang tranh cãi về bài đăng "team qua đường", Negav và Uyển Ân chỉ hoạt động mạng xã hội bình thường, không lên tiếng gì thêm. Hiện tại, Negav vẫn cực chill ở biển, trong khi đó, Uyển Ân lại chia sẻ loạt ảnh check-in tại sân bay, ăn uống sau khi có mặt ở Tuy Hoà.

Negav check-in tại bãi biển trong chuyến đi nghỉ dưỡng

Trong khi đó Uyển Ân vừa đăng tải hình ảnh có mặt ở Tuy Hoà

Tối 7/5, mạng xã hội rần rần trước loạt ảnh team qua đường bắt gặp Negav và Uyển Ân xuất hiện cùng nhau trên phố. Trong khoảnh khắc bị ghi lại, Negav diện nguyên cây đen cá tính còn Uyển Ân mặc áo tím phối quần jeans đơn giản. Điều khiến netizen "đứng ngồi không yên" chính là việc cả hai thoải mái nắm tay, "xà nẹo", trò chuyện vô cùng tự nhiên giữa đường phố đông người.

Ngay sau khi loạt ảnh lan truyền, cư dân mạng lập tức bắt đầu xâu chuỗi lại hàng loạt hint đáng ngờ trước đó, từ việc xưng hô "vợ - chồng" cho đến những lần bị Pháp Kiều ám chỉ mập mờ. Thế nên, cư dân mạng đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa Negav và Uyển Ân.

Team qua đường tóm dính Negav và Uyển Ân nắm tay trên phố

