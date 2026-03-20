Rầm rộ thông tin MIN không phải sinh năm 1988

Liên Hoa |

Độ tuổi của MIN bất ngờ trở thành đề tài gây bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội Threads bất ngờ xôn xao trước một chủ đề liên quan đến MIN. Cụ thể, một bài đăng lan truyền với nội dung cho rằng nữ ca sĩ không sinh năm 1988 như thông tin công khai lâu nay, mà thực chất là sinh năm 1984.

Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện. Một số tài khoản khẳng định đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, trong khi số khác lại "đào" lại những hint cũ, cho rằng nghi vấn này thực chất đã âm ỉ từ nhiều năm trước. Thậm chí, có tài khoản xác nhận người yêu cũ làm trong ngành tiết lộ tuổi thật của MIN lớn hơn thông tin công khai.

Không khó để nhận ra, câu chuyện tuổi tác của MIN không phải lần đầu được nhắc đến. Trong những năm qua, tin đồn này từng râm ran, tuy nhiên chưa bao giờ có xác nhận chính thức. Phía nữ ca sĩ cũng chưa từng lên tiếng trực diện về những đồn đoán xoay quanh năm sinh, càng khiến chủ đề này mỗi lần xuất hiện lại nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

- Ảnh 1.

Loạt bình luận bàn tán về tuổi thật của MIN không như thông tin được công khai

- Ảnh 2.

Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xoay quanh thông tin của nữ ca sĩ

Bỏ qua những tranh cãi đời tư, MIN vẫn là một trong những cái tên có vị trí riêng tại Vpop. Bắt đầu từ cộng đồng dancer cover Kpop, cô nhanh chóng lấn sân sang ca hát và ghi dấu ấn với loạt bản hit bắt tai.

Những ca khúc như Có Em Chờ, Ghen, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu hay Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu đều từng “phủ sóng” mạnh mẽ. Đặc biệt, Ghen Cô Vy còn trở thành hiện tượng toàn cầu, giúp tên tuổi MIN vươn xa hơn khỏi thị trường trong nước.

Âm nhạc của MIN thường mang màu sắc pop hiện đại, dễ nghe, dễ tiếp cận. Giai điệu bắt tai kết hợp với hình ảnh chỉn chu, concept rõ ràng trong từng sản phẩm giúp cô duy trì sức hút ổn định qua nhiều năm.

- Ảnh 3.

MIN là ca sĩ giữ được sức hút với khán giả bằng âm nhạc cuốn hút, bắt tai và đúng xu hướng

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, MIN gắn với hình ảnh năng động, có phần dễ thương và gần gũi. Phong cách thời trang khi đó thiên về sự đơn giản, trẻ trung, mang hơi hướng Kpop. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, câu chuyện nhan sắc của nữ ca sĩ nhiều lần vướng tranh cãi.

Hiện tại, MIN vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang cá tính, hiện đại. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, visual của nữ ca sĩ được cho là có sự thay đổi nhất định so với thời điểm mới vào nghề, đặc biệt là ở phần sống mũi và đôi môi.

- Ảnh 4.

Diện mạo trong những năm đầu khi mới nổi tiếng của MIN

- Ảnh 5.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ vướng nghi vấn "dao kéo" quá đà

Đơn cử như mới đây, mạng xã hội tiếp tục rộ lên bàn tán khi loạt khoảnh khắc cắt từ một sân khấu biểu diễn của MIN được lan truyền rộng rãi. Tâm điểm chú ý nhanh chóng đổ dồn vào diện mạo của nữ ca sĩ dưới ánh đèn sân khấu. Lớp makeup theo phong cách Douyin với hiệu ứng căng bóng vô tình làm các đường nét trên gương mặt MIN trở nên rõ và sắc hơn, khiến tổng thể có phần khác lạ so với thường thấy. Ở một số góc nghiêng, gương mặt thon gọn cùng phần đầu mũi nổi bật trở thành chi tiết được cư dân mạng đặc biệt chú ý và liên tục đem ra bàn luận.

Dù có những tranh luận xoay quanh diện mạo trong từng thời điểm, không thể phủ nhận sức hút bền bỉ của MIN suốt hơn một thập kỷ hoạt động. Nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ ổn định cả ở âm nhạc lẫn hình ảnh, với màu sắc riêng khó trộn lẫn.

Thuộc thế hệ cuối 8X, nhưng MIN luôn khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Gu thời trang của cô ngày càng chỉn chu, có điểm nhấn và bắt nhịp xu hướng rất nhanh, kết hợp cùng thần thái tươi mới giúp nữ ca sĩ dễ dàng "hack tuổi".

- Ảnh 6.

Chiếc mũi gây bàn tán của MIN

- Ảnh 7.

Dù nhận nhiều tranh luận nhưng không ai phủ nhận sức hút, độ năng động và bền bỉ của MIN hơn chục năm qua

- Ảnh 8.

Gu thời trang trẻ trung, bắt kịp xu hướng của mỹ nhân 8X

Ảnh: Threads, FBNV

Tags

sao Việt

min

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

