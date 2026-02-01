Rầm rộ clip nghi rapper Việt tên D hành hung bạn gái cũ

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được cho là ghi lại cảnh một rapper Việt tên D, sinh năm 2002 lớn tiếng mắng chửi và có hành vi tác động vật lý với bạn gái cũ tên P. Cặp đôi này từng công khai bên nhau, cô gái thường xuyên tháp tùng bạn trai, trở thành "hậu phương" trong sự nghiệp của anh từ những ngày đầu. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, cả hai rộ nhiều dấu hiệu tan vỡ, sau dó rapper xác nhận đang độc thân. Đoạn video được cho là D "hành hung" P chỉ dài vài giây nhưng nhanh chóng lan truyền trên Threads và nhiều nền tảng khác, kéo theo hàng loạt tranh luận.

Cụ thể, một tài khoản MXH tự nhận là bạn thân của P - người yêu cũ của D đã đăng tải bài viết cho biết P từng khóc lóc rất lớn khi bị bạo hành. Trong clip đính kèm có một cô gái không rõ mặt đang hoảng loạn, trên tay và đùi xuất hiện nhiều vết trầy xước. Đồng thời, trong clip cũng có giọng người đàn ông mắng chửi nặng nề. Nhiều cư dân mạng cho rằng giọng nói này hao hao rapper D.

Rầm rộ khoảnh khắc cô gái bị rapper nổi tiếng tác động vật lý (ảnh: Tổng hợp)

Trên các diễn đàn, làn sóng bức xúc nhanh chóng bùng lên, rapper D liên tục bị nhắc tên. Nhiều người nhắc nhở anh phải lên tiếng làm rõ, bởi việc im lặng giữa lúc tin đồn lan rộng dễ khiến hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, số khác cho rằng đoạn clip chỉ kéo dài vài giây, không ghi hình rõ mặt nhân vật, việc nhận diện dựa vào giọng nói là chưa đủ cơ sở kết luận người đàn ông này là rapper D. Ngoài ra, bài đăng từ tài khoản tự nhận bạn thân của P cũng chưa được kiểm chứng. Nhiều ý kiến kêu gọi cộng đồng mạng tránh quy chụp khi chưa có thông tin xác thực.

Hiện tại, cả rapper D và P đều chưa có phản hồi chính thức về sự việc. Chúng tôi đang liên hệ với phía D để làm rõ thông tin liên quan đến đoạn clip đang lan truyền.

Rapper D được biết đến trong cộng đồng rap Việt, anh từng tham gia một cuộc thi về rap nổi tiếng và là một trong những thí sinh nổi bật của mùa giải. Sau nhiều năm làm nghề, D dần có lượng khán giả riêng nhờ các sản phẩm phát hành trên nền tảng số. Thời gian gần đây, D từng vướng vào một số tranh luận xoay quanh chuyện tình cảm và cách thể hiện trong âm nhạc, song vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và ra mắt sản phẩm mới. Nếu ồn ào lần này tiếp tục leo thang, hình ảnh và sự nghiệp của nam rapper có thể chịu ảnh hưởng đáng kể.

Diễn biến vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng theo dõi sát sao.