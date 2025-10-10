Các tài liệu tiết lộ kết quả nhiều năm thảo luận giữa các quan chức Nga và Ấn Độ về độ tin cậy thấp của radar, khi nhiều bộ phận liên tục hỏng hóc và phía Moskva không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng.

Theo tài liệu, mức độ tin cậy của hệ thống này thấp hơn đáng kể so với chỉ số ghi nêu trong hợp đồng giữa Ấn Độ và tập đoàn MiG của Nga được ký kết vào năm 2004.

Tài liệu nhấn mạnh, hợp đồng quy định thời gian trung bình giữa các lần radar hỏng hóc là 150 giờ bay và mốc thời gian tiêu chuẩn giữa các lần radar lỗi kỹ thuật là 120 giờ.

Cùng lúc đó, dữ liệu thực tế thu thập được trong các hội nghị về độ tin cậy thường niên giữa Nga và Ấn Độ tại căn cứ không quân Hansa của Hải quân Ấn Độ cho thấy kết quả tệ hơn nhiều.

Phi đội MiG-29K liên tục gặp sự cố radar trong giai đoạn 2016 - 2018. Đầu năm 2016, tỷ lệ độ tin cậy chỉ là 20 giờ giữa các lần hỏng hóc, và 97 giờ giữa các lần lỗi kỹ thuật, thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn hợp đồng.

Đến giữa năm 2017, thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc đã giảm xuống còn 60 giờ, mặc dù các thử nghiệm tiếp theo cho thấy sự cải thiện tạm thời. Tuy nhiên Quân đội Ấn Độ vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều trục trặc và gửi đơn khiếu nại chính thức về "hiệu suất radar không đạt yêu cầu".

Trạm radar Zhuk-ME trên tiêm kích MiG-29K/KUB rất thường xuyên phát sinh lỗi kỹ thuật và hỏng hóc.

Thư từ nội bộ đề cập đến nhiều bản ghi nhớ của Hải quân Ấn Độ - bao gồm các bản ghi nhớ từ tháng 3, tháng 6 và tháng 7 năm 2018 - nêu bật những lỗi lặp đi lặp lại của các trạm radar Zhuk-ME và sự chậm trễ trong việc sửa chữa chúng.

Phía Ấn Độ yêu cầu thiết kế lại toàn bộ hệ thống radar bằng chi phí của Nga sau khi các cuộc thử nghiệm giới hạn trên 3 mẫu radar nâng cấp chỉ cho kết quả "đạt yêu cầu" mà không loại bỏ được vấn đề về độ tin cậy của hệ thống.

Để đáp lại, Công ty NIIR Phazotron của Nga - đơn vị phát triển radar, được cho là đã tiến hành một số lần thiết kế lại và thay thế nhiều thiết bị dưới sự giám sát của Tập đoàn KRET - một bộ phận của Rostec.

Đến tháng 5 năm 2019, Hải quân Ấn Độ đã chính thức loại bỏ radar Zhuk-ME khỏi chứng chỉ nhà sản xuất ban đầu, trên thực tế đã loại bỏ tư cách là một thành phần được chứng nhận cho máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB.