Radar DeepFinder của Pháp sẽ phát hiện tên lửa Oreshnik từ cách xa... 5.000km

Pháp đã đưa vào sử dụng một loạt trạm radar DeepFinder, được thiết kế đặc biệt để phát hiện tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Thales của Pháp đã giới thiệu họ radar cảnh báo sớm tần số cực cao DeepFinder thế hệ mới tại triển lãm vũ khí quốc tế Eurosatory 2026 ở Paris.

Dòng sản phẩm DeepFinder bao gồm 3 biến thể: DeepFinder Strategic cố định để phát hiện sớm, DeepFinder Space cố định để phát hiện vệ tinh và các mục tiêu khác trong không gian ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp và cuối cùng là DeepFinder Tactical di động.

Biến thể mạnh mẽ nhất được giới thiệu là DeepFinder Strategic, có khả năng phát hiện mục tiêu 360 độ, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo tầm trung như Oreshnik của Nga, ở cự ly lên đến 5.000km.

Radar này sẽ là một bước quan trọng trong việc giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ, vì hiện tại Mỹ đang cung cấp hầu hết các khả năng phát hiện sớm mục tiêu cho châu Âu.

Và để đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), điều quan trọng là phải phát hiện nó không chỉ khi tiếp cận, mà còn phải quan sát và theo dõi ngay từ thời điểm phóng, bởi vì từ lúc phóng đến lúc bắn trúng mục tiêu chỉ mất vài phút.

Một hệ thống radar khác cũng thú vị và quan trọng không kém trong dòng này là DeepFinder Tactical di động, thực chất bao gồm 3 ăng-ten di động, nhờ các thuật toán, được hợp nhất thành một trạm ảo duy nhất.

Chúng có thể được triển khai trong 30 phút, mỗi thiết bị bao phủ 120 độ và phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 1.500km, cùng nhau tạo thành vùng phủ sóng 360 độ.

Theo công ty, đây là lần đầu tiên có thể kết hợp theo chương trình 3 radar di động riêng biệt mạnh mẽ như vậy để tạo thành vùng phủ sóng vô tuyến liên tục.

Hệ thống radar chiến thuật DeepFinder.

Thông thường, các hệ thống radar như vậy chỉ được đặt tại địa điểm được hiệu chuẩn đặc biệt, chưa kể đến việc kết hợp 3 trạm di động riêng biệt, điều này sẽ là một bước tiến công nghệ quan trọng.

Theo kế hoạch, DeepFinder Tactical sẽ mở rộng bộ cảm biến của hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T NG.

Hệ thống SAMP/T NG theo như tuyên bố có khả năng đánh chặn nhiều loại tên lửa. Vì vậy radar này sẽ tăng cường khả năng cơ bản của tổ hợp trong việc chống lại các mục tiêu đó.

Điều quan trọng là Ukraine có kế hoạch đặt mua hệ thống tên lửa phòng không này với số lượng 8 khẩu đội và phiên bản cũ hơn SAMP/T hiện đang bảo vệ không phận Kyiv.

Như đã đề cập ở trên, thành viên mới nhất của dòng sản phẩm DeepFinder Space được thiết kế để phát hiện cũng như theo dõi vệ tinh và các vật thể khác trong không gian, ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp, DeepFinder Space còn được gọi là AURORE ở Pháp.

Mặc dù DeepFinder vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng nó không chỉ tồn tại dưới dạng mô hình.

Pháp đã có một nguyên mẫu thử nghiệm DRTLP cố định trên giá dài 20m, tại đó công nghệ này đã được đánh giá liên tục kể từ năm 2018.