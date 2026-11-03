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Ra suối tắm cùng bà ngoại, bé trai 3 tuổi ở Lâm Đồng bị nước cuốn trôi

NGUYÊN GIÁP
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Theo bà ngoại ra suối tắm, một bé trai 3 tuổi ở xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng bị nước cuốn trôi; thi thể cháu bé đã được tìm thấy.

Chiều 3/11, lãnh đạo xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực cầu treo thuộc thôn 4, xã Đạ Huoai 3, cháu T.V.L. (sinh năm 2023) theo bà ngoại ra suối để tắm. Trong lúc tắm suối, cháu L. bị nước cuốn trôi và qua đời.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Đạ Huoai 3 tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị nước cuốn trôi tại xã này.

Theo trình bày của gia đình, vào thời điểm trên, cháu L. cùng bà ngoại ra suối Đạ Huoai gần nhà tắm giặt. Trong lúc bà ngoại không chú ý, cháu bé bị nước cuốn.

Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm và thi thể cháu bé đã được tìm thấy.

Cũng tại tỉnh Lâm Đồng hồi tháng 6 xảy ra tai nạn đuối nước khiến hai cha con chết thương tâm. Lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà cho biết vào ngày 19/6 rằng các lực lượng chức năng đang tìm kiếm ba người mất tích gồm anh Đoàn Mạnh Tài (sinh năm 1989), cháu Đoàn Mạnh Nguyên (sinh năm 2010, con trai anh Tài) và Đoàn Văn Kim Phát (sinh năm 2012, cháu anh Tài), trú tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Chiều 18/6, anh Tài đưa con và cháu đến tắm ở khu vực nước sâu trên con sông chảy qua địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà, sau đó bị nước cuốn và mất tích. Vụ việc được người dân báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân, người dân và lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân.

Do khu vực này nước sâu nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến trưa 19/6, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Đoàn Mạnh Tài và cháu Đoàn Mạnh Nguyên tại khu vực hạ du hồ Thủy điện Đồng Nai.

Tags

Lâm Đồng

đuối nước

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