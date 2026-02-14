Rà soát 167 dự án năng lượng tái tạo hưởng giá FIT, Bộ Công Thương yêu cầu xử lý vướng mắc

Liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo còn tồn đọng kéo dài, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản gửi UBND nhiều tỉnh, thành phố nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND các địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế và các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau thực hiện rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với các dự án điện năng lượng tái tạo được hưởng cơ chế giá FIT trên địa bàn quản lý.

Danh sách do Bộ Công Thương tổng hợp gồm 167 dự án, phần lớn thuộc diện thanh tra theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tập trung nhiều tại các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các địa phương được yêu cầu tổng hợp, báo cáo về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26/1/2026 về triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; trong đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức thực hiện giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo theo cơ chế giá FIT sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ một số nhà đầu tư, việc xử phạt hành chính đối với các dự án cơ bản đã được thực hiện. Khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở vấn đề vi phạm hành chính mà chủ yếu liên quan đến hướng xử lý đối với các dự án đã được áp dụng cơ chế giá FIT ưu đãi nhưng sau đó được xác định là chưa phù hợp theo kết luận thanh tra. Điều này tiếp tục đặt ra yêu cầu sớm có giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo.