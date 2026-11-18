Triệu Thị Hậu bị khởi tố để điều tra về hành vi trộm cắp 17 thanh thiếc nguyên liệu, tổng trị giá 29.750.000 đồng.

Từ tin báo mất tài sản của Công ty TNHH S... thuộc Khu công nghiệp Bá Thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp 17 thanh thiếc nguyên liệu, tổng trị giá 29.750.000 đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công ty TNHH S... về việc bị mất 17 thanh thiếc nguyên liệu tại xưởng ALEX. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, kiểm tra dấu vết liên quan, rà soát những người từng làm việc tại khu vực xảy ra vụ việc để xác định đối tượng và làm rõ diễn biến vụ việc.

Đối tượng Triệu Thị Hậu. Ảnh: Công an Phú Thọ

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Triệu Thị Hậu, nguyên công nhân Công ty TNHH S..y, là người thực hiện hành vi trộm cắp. Cụ thể, trong các ngày 20/9/2026 và 04/10/2026, lợi dụng thời điểm vắng người, Hậu đã lấy trộm tổng cộng 17 thanh thiếc tại xưởng ALEX. Trong đó, lần thứ nhất lấy 7 thanh, trị giá 12.250.000 đồng; lần thứ hai lấy 10 thanh, trị giá 17.500.000 đồng. Sau khi lấy trộm, Hậu đưa số thiếc trên cho một người tên Tiến bán, thu lợi 4.500.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Ngày 03/11/2026, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triệu Thị Hậu về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, các doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường quản lý nguyên vật liệu, tài sản, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực sản xuất; kịp thời phát hiện những sơ hở trong công tác bảo vệ để có biện pháp phòng ngừa. Khi xảy ra vụ việc, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp.