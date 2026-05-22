Ra quyết định khởi tố MC đám cưới Tao Văn Xanh SN 2003

Duy Anh
|

Đối tượng Tao Văn Xanh bị khởi tố về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 20/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tao Văn Xanh, SN 2003, trú tại Bản Phìn Hồ, xã Hồng Thu, tỉnh Lai Châu.

Ra quyết định khởi tố MC đám cưới Tao Văn Xanh SN 2003 - Ảnh 1.

Đối tượng Tao Văn Xanh cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Lai Châu).

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 6/2025, Xanh trong một lần đi làm MC đám cưới tại xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu gặp người đàn ông tên Póc (khoảng 30 tuổi, hiện Xanh chưa nhớ họ tên đầy đủ và chỗ ở), qua nói chuyện người đàn ông này cho biết bản thân có một khẩu súng nén hơi nhưng không còn nhu cầu sử dụng nữa nên muốn bán lại.

Do cũng mong muốn có một khẩu súng để đi săn chim, sóc trên nương nên Xanh đã bảo người đàn ông này bán lại khẩu súng cho Xanh.

Sau đám cưới Xanh liên lạc và gặp được người đàn ông tên Póc và mua được khẩu súng, Xanh đã thanh toán 1,5 triệu đồng cho người đan ông tên Póc và cầm khẩu súng về cất giấu tại lán nương của gia đình, dự định khi mua được đạn sẽ sử dụng để đi săn.

Sau khi mua súng được khoảng 4 tháng, quá trình truy cập mạng xã hội Tiktok Xanh thấy có video quảng cáo bán đạn dùng cho súng nén hơi có đính kèm số điện thoại để liên hệ thông qua zalo.

Xanh đã sử dụng tài khoản Zalo của bản thân để nhập số điện thoại đính kèm ở video quảng cáo và nhắn tin với nội dung "đạn chì giá bán bao nhiêu tiền/1kg" thì nhận được tin nhắn trả lời "400 nghìn đồng/1kg", Xanh và bên bán thống nhất giao, nhận hàng và thanh toán thông qua hình thức giao hàng COD.

Sau khi mua được đạn, Xanh đã mang súng và đạn lên lán nương bắn thử rồi cất giấu cho đến khi giao nộp cho Cơ quan Công an.

Vụ việc trên là lời cảnh báo đối với những người còn đang sở hữu các loại súng hơi, súng PCP ngoài xã hội. Biết mình vi phạm nhưng vẫn cố tình làm ngơ các quy định của pháp luật với suy nghĩ "trừ mình ra", với pháp luật, không có trường hợp nào là ngoại lệ, không có ai vi phạm mà trốn được mãi, không bị xử lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại súng hơi, súng PCP, súng tự chế trái phép. Đồng thời chủ động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ đang cất giữ trái phép để tránh vi phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

