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Ra quyết định khởi tố chủ kho giày dép Nguyễn Thành Hưng SN 1994

Chi Chi
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Nguyễn Thành Hưng SN 1994 bị khởi tố về hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi đối với Nguyễn Thành Hưng, sinh năm 1994; trú tại: xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa về hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm xử lý hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 25/5/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 02 kho chứa hàng tại đường Cầu Dứa – Phú Nông, phường Tây Nha Trang do Nguyễn Thành Hưng làm chủ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện gần 4.000 đôi giày, dép các loại mang nhãn hiệu nổi tiếng như: Hoka, Adidas, Nike ,Tiger, Newbalance… không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định toàn bộ số giày, dép này đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Hưng. Ảnh: CA Khánh Hòa

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Hưng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ mua giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng với giá rẻ hơn nhiều so với hàng thật, Sau đó rao bán các sản phẩm trên mạng xã hội để kiếm lời. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

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