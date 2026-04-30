Ra quyết định khởi tố chủ hộ nuôi heo Nguyễn Khắc Nguyên SN 1966

Chi Chi (Tổng hợp) |

Dù biết số heo bị dịch tả Châu Phi, thế nhưng người đàn ông ở Thanh Hóa vẫn bán ra thị trường.

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trên báo Công an nhân dân rằng đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mua bán thịt lợn bệnh. Danh tính các đối tượng bao gồm:

Nguyễn Khắc Nguyên (SN 1966, trú tại xã Hoằng Hóa).

Nguyễn Văn Chiến (SN 1984) và Lê Văn Trung (SN 1982), cùng trú tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa.

Cả 3 bị can bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an xã Hoằng Lộc đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ do Nguyễn Văn Chiến làm chủ tại thôn 3, xã Hoằng Lộc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện:

384 kg thịt lợn đã qua giết mổ và sơ chế.

8 con lợn sống (tổng trọng lượng 452 kg) đang bị nhốt trong chuồng với các biểu hiện bệnh lý rõ rệt, đang chờ được làm thịt để đưa ra thị trường.

3 người đàn ông mua bán heo dịch bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Kết quả kiểm nghiệm từ cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ số lợn thu giữ tại cơ sở này đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Báo Người lao động dẫn thông tin từ cơ quan công an làm rõ: Số lợn này thuộc đàn nuôi của gia đình ông Nguyên. Khi phát hiện lợn bị dịch bệnh, thay vì báo cáo cơ quan thú y để tiêu hủy theo quy định, ông Nguyên đã bán rẻ cho Trung. Tiếp đó, Trung chuyển nhượng lại cho Chiến để tổ chức giết mổ và bán ra cho người tiêu dùng nhằm trục lợi.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

