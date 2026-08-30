Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Trần Văn Sùng SN 1989

Ông Trần Văn Sùng là chủ hộ có hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh hàng hóa là khoá cửa và phụ kiện lắp ráp cửa.

Ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 01 đối tượng tại phường Vũ Phúc về hành vi “Trốn thuế”.

Trước đó, ngày 30/6/2026, Công an phường Vũ Phúc phát hiện Hộ kinh doanh, do ông Trần Văn Sùng, sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố số 9, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên là chủ hộ có hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh hàng hóa là khoá cửa và phụ kiện lắp ráp cửa với quy mô lớn, thường xuyên phát sinh hoạt động mua bán, giao dịch hàng hóa; nộp thuế theo phương pháp khoán.

Qua công tác nắm tình hình phát hiện hoạt động kinh doanh thực tế của Hộ kinh doanh Trần Văn Sùng có dấu hiệu không tương xứng với doanh thu làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ thuế, có dấu hiệu kê khai doanh thu chưa đầy đủ để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Quá trình xác minh xác định Trần Văn Sùng là chủ hộ đã thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền trốn tránh nghĩa vụ nộp vào Ngân sách Nhà nước là 213.932.472 đồng trong năm 2025 và năm 2026.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Hộ kinh doanh Trần Văn Sùng và ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Sùng về tội “Trốn thuế” xảy ra năm 2025, 2026 tại phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2025. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trần Văn Sùng làm việc tại Công an phường Vũ Phúc. Ảnh: CA Hưng Yên

Qua vụ việc trên, Công an phường Vũ Phúc đề nghị người dân, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện các nghĩa vụ thuế khi tham gia các hoạt động kinh doanh.