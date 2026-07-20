Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Thái Lê Minh Tuấn

Bị can Thái Lê Minh Tuấn bị khởi tố để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Lê Minh Tuấn (sinh năm 1984, cư trú ấp An Nhơn, xã Phú Hưu, tỉnh Đồng Tháp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Thái Lê Minh Tuấn (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó, ngày 2/6, trong quá trình thực hiện kiểm tra theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện hộ kinh doanh Gia Thái (đường Phan Đình Phùng, khóm 2, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) đang bày bán số lượng lớn giày, dép, vớ, miếng lót giày và đế dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như: NIKE, ADIDAS, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMÈS, CONVERSE, NEW BALANCE, PUMA, BALENCIAGA, BURBERRY, FENDI, MLB, Dr. Martens... với tổng cộng 1.571 sản phẩm, có giá niêm yết với tổng số tiền là 219.711.000 đồng.

Qua làm việc, chủ hộ kinh doanh thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng giả, được mua từ nhiều nguồn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thông qua mạng xã hội hoặc mua trực tiếp tại chợ An Đông để bán lại kiếm lời. Các sản phẩm được bày bán công khai tại cửa hàng với giá từ 18.000 đồng đến 650.000 đồng mỗi sản phẩm.

Kết quả giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) xác định toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định tổng giá trị số tang vật là 219.711.000 đồng.

Ngoài ra, đại diện 9 doanh nghiệp là chủ sở hữu các nhãn hiệu được bảo hộ đã có văn bản xác nhận không cấp phép cho hộ kinh doanh Gia Thái phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu của mình, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.