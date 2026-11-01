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Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh sơn Trần Văn Quang SN 1990

Chi Chi
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Trần Văn Quang bị khởi tố về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Ngày 29/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Quang (SN 1990, trú TDP Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam) về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh sơn Trần Văn Quang SN 1990 - Ảnh 1.

Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện sơn Jotun không có hoá đơn chứng từ tại cửa hàng sơn nước Quang Diễm. Ảnh: CA Gia Lai

Theo thông tin từ cơ quan Công an, lúc 13h45’ ngày 12/09/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Quản lý thị trường tỉnh và Công an phường An Nhơn Nam tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Trần Văn Quang tại “Cửa hàng sơn nước Quang Diễm”, địa chỉ TDP Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam do ông Trần Văn Quang là chủ hộ kinh doanh.

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh sơn Trần Văn Quang SN 1990 - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cửa hàng để xác định nguồn gốc của số hàng không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CA Gia Lai

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có bày bán 53 thùng sơn JOTUN và 49 bao bột trét JOTUN không có hoá đơn chứng từ, có dấu hiệu là hàng giả. Số hàng hoá vi phạm trên đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành tạm giữ, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Cổng TTĐT CA Gia Lai

Vây bắt thành công Phạm Văn Hoàng SN 1998


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