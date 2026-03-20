Ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Bàn Thị Phương

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bàn Thị Phương, sinh năm 1984, trú tại thôn 4 Làng Bát, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Bàn Thị Phương đã từng nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Khoảng tháng 5/2024, Phương tuyên truyền cho nhiều người dân khác tại xã Hàm Yên biết về công việc, mức tiền công được hưởng tại Trung Quốc; đồng thời nhận lời đưa nhiều người khác trú tại xã Hàm Yên xuất cảnh trái phép Trung Quốc làm thuê.

Chân dung Bàn Thị Phương. Ảnh: CA Tuyên Quang

Tuy nhiên, hành vi của Phương bị cơ quan chức năng phía Trung Quốc phát hiện, ngăn chặn, Phương và những người đi cùng được phía Trung Quốc trao trả Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ, việc đưa người xuất cảnh sang Trung Quốc của Phương không được cơ quan chức năng cho phép; các đối tượng xuất cảnh bằng hình thức vượt biên giới, không làm thủ tục theo quy định của pháp luật, đã cấu thành tội phạm Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân:

Không tin, không nghe theo những lời tuyên truyền của các đối tượng xấu hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao" tại nước ngoài;

Không tiếp tay cho các đối tượng thực hiện các hành vi rủ rê, lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép;

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi rủ rê, lôi kéo người khác đi sang nước ngoài lao động, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trực ban Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 069.2529.144 để được giải quyết.