“Ra ngõ gặp núi”, đội bóng Đông Nam Á thua đậm tại World Cup

Với tư cách là chủ nhà, đội tuyển futsal nữ Philippines bước vào vòng bảng Futsal World Cup nữ 2025 với quyết tâm tạo nên bất ngờ. Nhưng tham vọng của tuyển Philippines sớm bị “dội gáo nước lạnh” bởi đối thủ Ba Lan.

Chỉ 7 phút sau tiếng còi khai cuộc, Basta đã ghi bàn giúp tuyển Ba Lan dẫn 1-0. Sau đó tới lượt Matuszewska lập công nhân đôi cách biệt.

Trong hiệp hai, mọi thứ còn tệ hơn với tuyển Philippines. Tuyển Ba Lan vượt trội về mọi mặt đã tận dụng tốt hơn các cơ hội để có thêm 4 bàn thắng và ấn định tỉ số 6-0.

Tuyển Ba Lan (áo trắng) vượt trội so với Philippines

Trận thua này khiến cánh cửa vượt qua vòng bảng gần như khép lại với tuyển Philippines. Họ chưa có điểm nào trong tay và trước mắt vẫn còn một đối thủ rất mạnh là Argentina (hạng 6 thế giới).

Futsal World Cup nữ 2025 là lần đầu tiên giải đấu cấp thế giới cho futsal nữ được tổ chức. Ngoài Philippines đóng vai trò chủ nhà, khu vực Đông Nam Á còn 1 đội tuyển khác góp mặt tại giải đấu là Thái Lan.