Giải châu Á: Việt Nam nắm lợi thế trước Malaysia, 38 đội đối mặt lịch trình siêu khắc nghiệt

Lợi thế của tuyển Việt Nam

Tại vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sở hữu lợi thế sân nhà. Đoàn quân áo đỏ được thi đấu cả 5 trận trên SVĐ PVF (Hưng Yên).

Sân nhà là điểm tựa quan trọng về cả chuyên môn cũng như tinh thần với thầy trò HLV Cristiano Roland. Trước đó, lợi thế sân nhà từng góp phần giúp U17 Việt Nam vượt qua vòng loại giải châu Á các năm 2023 và 2025 với thành tích bất bại.

U17 Việt Nam được thi đấu vòng loại trên sân nhà

Các đối thủ cùng bảng với U17 Việt Nam là Malaysia, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Quần đảo Bắc Mariana và Macau (Trung Quốc). Giới chuyên môn nhận định 2 đội bóng cùng thuộc khu vực Đông Nam Á là Singapore và Malaysia sẽ mang tới nhiều thử thách cho U17 Việt Nam.

Thể thức vòng loại U17 châu Á 2026 cũng rất khắc nghiệt khi mỗi bảng chỉ có 1 tấm vé đi tiếp dành cho đội nhất bảng. Do đó, U17 Việt Nam phải cẩn thận trong từng trận đấu và không được phép sảy chân. Trận đấu gặp U17 Malaysia ở lượt cuối cùng nhiều khả năng sẽ mang tính chất quyết định ngôi đầu.

Để chuẩn bị cho vòng loại, U17 Việt Nam đã trải qua nhiều đợt tập huấn và trận đấu giao hữu dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland. Những kết quả tích cực từ các trận giao hữu mang tới niềm tin lớn cho "Những chiến binh Sao Vàng".

HLV Cristiano Roland có kế hoạch dài hạn cho U17 Việt Nam

Lịch trình khắc nghiệt

VCK U17 châu Á 2026 có 16 đội tham dự. 9 đội đã có vé vào thẳng là Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Tajikistan, UAE và Indonesia. Vòng loại sẽ chọn ra thêm 7 đội.

38 đội dự vòng loại được chia làm 7 bảng, 3 bảng có 6 đội và 4 bảng có 5 đội. Do vòng loại được tổ chức gói gọn từ 22/11 đến 30/11 nên các lượt trận được tổ chức với mật độ 2 ngày/trận.

Đặc biệt, ở những bảng đấu 6 đội, các đội sẽ phải đá 5 trận trong vỏn vẹn 9 ngày. Đây là cường độ thi đấu rất dày, buộc mỗi đội tuyển phải có phương án nhân sự hợp lý nhằm duy trì sức cạnh tranh.

U17 Việt Nam đã có tổng cộng 9 lần dự VCK U17 châu Á. Thành tích cao nhất là vị trí thứ tư chung cuộc vào năm 2000.