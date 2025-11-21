U22 Malaysia chốt danh sách SEA Games, mang chân sút nhập tịch cao 1m86 đấu U22 Việt Nam

LĐBĐ Malaysia đã công bố danh sách 25 cầu thủ U22 Malaysia tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33. HLV Nafuzi Zain giữ nguyên gần như toàn bộ đội hình vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 và chỉ bổ sung thêm một vài vị trí.

Đáng chú ý, chân sút nhập tịch Fergus Tierney đã được điền tên. Fergus Tierney khá quen thuộc ở các giải đấu Đông Nam Á khi từng dự SEA Games 32 hay U23 Đông Nam Á. Tại vòng loại U23 châu Á 2026, tiền đạo cao 1m86 dẫn đầu danh sách ghi bàn của U22 Malaysia với 3 pha lập công.

Fergus Tierney (trái) đã có 7 bàn thắng trong màu áo U22 Malaysia

Danh sách U22 Malaysia (từ trên xuống: thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo)

U22 Malaysia chịu sức ép thành tích không nhỏ trước thềm SEA Games 33. Trước đó, đội bóng áo vàng bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2025 và không thể vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Tại đấu trường SEA Games, lần gần nhất U22 Malaysia giành HCV đã từ năm 2011. Ở kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2023, họ thậm chí không thể lọt vào top 4.

U22 Malaysia dự kiến tập trung từ ngày 25/11 và trải qua giai đoạn tập huấn trước khi sang Thái Lan dự SEA Games. Tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Malaysia nằm ở bảng B cùng với U22 Việt Nam và U22 Lào. Trận ra quân của U22 Malaysia là gặp U22 Lào vào ngày 7/12.